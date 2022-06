5 de 10

La colaboradora ha recibido una invitación de su pareja, Dabiz Muñoz, que ha querido compartir públicamente. "Marido me lleva de cena. Y sí, me lleva él porque ha elegido él el sitio y porque en cuanto se descuide me subo a su espalda y me lleva a caballito", ha escrito Cristina Pedroche junto a su último posado en Instagram.