Aunque el deseo de Jesús Mariñas fue no recibir ningún tipo de reconocimiento póstumo, un mes después, su marido, Elio Valderrama, quiso rendirle homenaje con una sencilla ceremonia a la que no faltaron sus amigos. Entre ellos, Lola Herrera, quien no se separó del fotógrafo venezolano.

"Estoy hecho polvo, todos los días lo tengo en la cabeza y luego baja y llega al corazón. No sé cómo explicarlo", expresó Elio a 'Europa Press'. "Añoro todo en general. Son muchos años comiendo juntos, trabajando juntos, saliendo juntos, viajando juntos, opinando juntos, éramos dos en uno", añadió.