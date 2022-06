Laura Madrueño, la meteoróloga de Telecinco, se casa con un clon de Jared Leto

Es época de bodas, y fin de semana tras fin de semana, se celebra alguna de personajes famosos. La próxima en pronunciar el "Sí, quiero" será Laura Madrueño (36 años), este sábado 18 de junio en la isla de Formentera. Ya está todo listo paa el gran día y ella misma ha dado algunos detalles de cómo será su vestido de novia.

La metereóloga de Telecinco ha confiado en una firma española, catalana para más señas, que ha vestido a muchas celebrities, desde Shakira (45), pasando por Rosalía (28) o las Kardashian. Se trata de Yolancris, capitaneada por las hermanas Yolanda y Cristina, que ha cumplido los deseos de Laura para que esté radiante en su boda.

El diseño será blanco, de encaje, con un sensual escote pico y con cola. La protagonista ha estado en el taller supervisándolo todo personalmente y se muestra emocionada. "Feliz de haber podido vivir tan de cerca el diseño y la elaboración de un vestido único. Gracias, Yolancris, por abrirme las puertas de tu taller y enseñarme lo auténtica que eres y el trabajo tan artesanal que realizáis. ¡Estáis a punto de ver el resultado de este proyecto tan mágico!", escribe en su Instagram.

La ceremonia va a tener sus particularidades. Parece que se les ha pedido a las invitadas que vayan de blanco, como sucedió en el enlace de Anabel Pantoja (35), aunque por protocolo este color está tradicionalmente reservado para la novia. Sin embargo, el lugar elegido para la boda pide tonalidades suaves y mucha luz.

Aunque no ha detallado la lista de invitados, se espera que asistan muchos rostros conocidos de la cadena. Laura mantiene una excelente relación con el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez (51), aunque no es probable que él se decida a ir, pues, según sus propias palabras, no le gustan las bodas.

Los preparativos del "Sí, quiero" de la madrileña con el fotógrafo Álvaro Puerto se han visto afectados por algún contratiempo de pequeña importancia. Hace unos días ella contaba en el plató que había tenido que postponer la recogida de sus alianzas a causa del pico de trabajo que ha tenido por la ola de calor.

Laura Madrueño, que planea un enlace privado y discreto, ya está recibiendo muchas felicitaciones de sus seguidores. Tiene casi 125.000 followers en su Instagram, donde se muestra muy activa, y ha compartido alguna que otra imagen junto a su futuro marido.

Álvaro tiene cierto parecido con el actor Jared Leto (50), moreno, pelo largo y ojos azules. Ella misma hacía esta comparación hace dos semanas cuando anunciaba la boda en sus redes sociales: "Señoras y señores... me caso con Jared Leto".

