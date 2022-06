7 de 10

La 'influencer' y esposa de Santiago Abascal se ha tomado un pequeño descanso en Marbella, en un hotel boutique ideal ubicado en el centro de la ciudad con un cierto saber árabe en su decoración. "Redescubriendo la ciudad de Marbella. No solo es playa. Me he quedado enamorada del pueblo blanco, sus calles tan bonitas con macetas de geranios y buganvillas", escribe.