Helen Lindes, operada de urgencia tras la muerte de su madre y de su suegro

Nuevo revés personal para Helen Lindes (40 años). La modelo y mujer de Rudy Fernández (37) acaba de ser operada de urgencia. Lindes -que ha vivido el peor mes de mayo de su vida tras el fallecimiento de su madre, Norma, a los 83 años, y el de su suegro, a los 66 años-, se ha visto obligada a pasar por quirófano en las últimas horas.

Hace unas semanas, Helen sufrió un accidente doméstico en su casa, "una tontería" que, sin embargo, le produjo un fuerte dolor: se rompió el menisco externo. Un contratiempo por el que ha pasado por el hospital, como ha anunciado la propia modelo en sus redes sociales.

"Siempre con una sonrisa y siempre positiva, a pesar de las adversidades. Hace dos años me sometí a una operación de la rodilla por una lesión antigua. Me colocaron un ligamento nuevo y me suturaron el menisco interno. Hace seis semanas tuve un accidente en casa, una tontería, y sin embargo volví a sentir un dolor horrible y mi rodilla quedó bloqueada. Me había roto el menisco externo esta vez", comienza su post Lindes, acompañado de varias imágenes suyas tomadas desde el hospital.

Lindes es una mujer fuerte y optimista, y así mira su recuperación: "Así que otra vez a empezar de cero. Operación de urgencia con el doctor @nachovaro. La mejor decisión que hice, y vuelta a la rehabilitación con mis dos ángeles, @anamedinafisio y @carmenbone. Dicen que las desgracias nunca vienen solas. Al menos intento afrontarlas con una buena actitud".

Remacha su escrito arengando a las personas que estén pasando por un momento delicado en sus vidas para que no pierdan la ilusión: "Así que mucho ánimo a todas esas personas que están pasando por sus momentos más bajos. Sonreír y rodearse de gente positiva lo hace todo más llevadero".

Sea como fuere, este difícil trance personal de salud de Helen Lindes llega en un triste momento para ella. El domingo 22 de mayo, Helen Lindes sufría un duro revés: su madre, Norma fallecía en Lanzarote a la edad de 83, un adiós que la dejó totalmente abatida.

Fue su representante quien dio a conocer la noticia a través de un comunicado: "Helen lamenta profundamente el fallecimiento de su madre. Sus familiares quieren expresar su agradecimiento por todas las muestras de cariño que está recibiendo. Siempre estará con nosotros. Descansa en paz".

Una pérdida familiar que se sumaba a otra muy reciente: la muerte del padre del jugador de baloncesto, que ocurría el pasado 13 de mayo. Rodolfo Fernández fallecía a los 66 años a causa de una enfermedad que la familia mantuvo en la más estricta privacidad en todo momento. Entonces, la ex Miss España escribía en sus redes sociales unas preciosas palabras que reflejaban la especial relación que mantenía con su suegro.

"Despedirse de una madre siempre es duro, y más aún si era una tan especial como la nuestra. Como muchos sabréis, Norma no era una persona que pasara desapercibida. Tenía una personalidad arrolladora y un gran sentido del humor. Nos cautivaba a todos con sus historias y ocurrencias. ¡¡Y es que le ha pasado de todo!!! Era imposible aburrirse con ella", posteó Helen en redes tras el deceso de su madre.

Y continuó, ensalzando sus virtudes y haciéndole una bonita promesa: "Fue una mujer fuerte y luchadora, no solo en estos últimos años, donde la enfermedad le ha hecho lidiar a diario con el dolor, sino durante toda su vida. Fue una mujer valiente, adelantada a su época y emprendedora como pocas. De ella he aprendido valiosas lecciones de vida que aplicaré en la educación de mis propios hijos. Ya que para mi fue la madre perfecta. Ha sido la madre que quiero ser para mis hijos. Ha sido mi confidente, mi pilar, mi estrella polar. Te voy a echar de menos cada día mamá, pero prometo que tus nietos sabrán la abuela tan maravillosa que han tenido".

