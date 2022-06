2 de 10

Este viernes 3 de junio se han cumplido cinco años del fallecimiento de David Delfín. Una fecha en la que quienes más le quisieron han querido recordarle y homenajearle. Una de estas personas es Bibiana Fernández, quien fuera una de sus mejores amigas.

La colaboradora televisiva ha rescatado una fotografía en la que aparecen los dos juntos, muy sonrientes y disfrutando de una aperitivo en una terraza. "Y, de repente, me di cuenta de que es 3 de junio, tal día como hoy te fuiste a un viaje y yo sigo esperando como si en cualquier momento fueras a volver. Supongo que a pesar de que hay días en que no sé en el día que vivo, mi alma se resiste a vivir sin ti. Te quiero infinito y no sé si será la edad, pero cada día te echo más de menos", ha escrito.