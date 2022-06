Irene López, la nueva ilusión de José Coronado: dónde la conoció y cuánto tiempo llevan juntos

Nueva pareja sorpresa de la crónica rosa. José Coronado (64 años) está enamorado de nuevo, una ilusión que ha llevado con mucha discreción. Sin embargo, el romance ha salido a la luz después de que fuera fotografiado por las calles de Madrid con una mujer morena de pelo largo, haciendo algunas gestiones y paseando en moto. Según revela la revista ¡HOLA!, se trata de la actriz Irene López Juárez, que forma parte del reparto de su último éxito televisivo, la serie Entrevías, donde ella tenía un papel menor.

El actor y su nuevo amor se conocieron en el rodaje de esta producción, que se llevó a cabo durante el pasado año en varios barrios de la capital española, y que finalizó en noviembre de 2021. Fue entre escena y escena donde, como pasa a menudo en el mundo de la interpretación, surgió el romance entre ellos. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha trascendido, pues lo han llevado con absoluta discreción.

No se pudo ver a Irene en la presentación de Entrevías, en enero de este año, donde Coronado posó para los medios con los actores del elenco principal. Sin embargo, buceando en el perfil de Instagram del director de la serie, Alberto Ruiz Rojo (55), se la puede distinguir en una imagen de grupo viendo el capítulo final en una reunión organizada por él mismo. Ella y Coronado no están juntos, los separa precisamente el anfitrión de la velada, que la agarra por la cintura, mientras el actor, al otro lado, se muestra sonriente.

La relación empezó hace un año y durante todo este tiempo lo han mantenido en secreto, al menos para el ojo público. Junto a esta actriz, visiblemente más joven que él, José ha recuperado la ilusión tras su ruptura con la periodista Elena Gómez. Estuvieron juntos varios años, con una crisis de por medio, y hasta ahora no se había conocido que el noviazo hubiera llegado a su fin.

Después de más de tres décadas de carrera profesional, el intérprete madrileño sigue siendo uno de los actores de referencia y también un galán al que el paso del tiempo no resta admiradoras. "Lo importante de la galanura es saber en qué etapa de tu vida estás: no puedes pretender ser el mismo galán con 60 años que con 30. Tienes que saber bucear, conocer tu momento, saber hacer padres y, luego, saber hacer abuelos. Tienes que saber evolucionar, pero vas a seguir siendo un galán hasta que te mueras", decía en una reciente entrevista.

También ahondaba sobre el amor y la edad: "Para mí el amor no tiene edad, pero no entiendo qué hace un tío de 60 con una tía de 20. Eso no. Ahí ya no entra el amor y le veo un problema generacional, físico, de todo tipo. Son relaciones de poder o interés, pero no amor puro y bueno. Hay que acotar un poco y poner límites".

