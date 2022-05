1 de 4

La revista cede su portada a Isa Pantoja, que, según la publicación, ya no piensa perdonar a su hermano tras varios desplantes y enfrentamientos. Por otro lado, la cabecera recoge unas imágenes de Almudena Cid muy sonriente disfrutando de unos días en Ibiza, donde no solo ha ido a representar su función teatral, sino también a relajarse y disfrutar de buena compañía. Además, la revista recoge unas fotografías en las que se puede ver a Paloma Rocasolano, madre de la reina Letizia, besando apasionadamente a su novio, el empresario británico Marcus Brandler. Demostraron que su amor está más vivo que nunca y no les importaron las miradas curiosas, pues se mostraron muy cómplices en plena calle, sentados en una terraza.