El lado más íntimo de Carlos Alcaraz: 3,5 millones de euros en cinco meses y la verdad sobre su novia

Carlos Alcaraz (19 años) se ha convertido en una de las personas más buscadas. Su victoria en el torneo de tenis Mutua Open Madrid contra Alexander Zverev no solo le ha convertido en el vencedor de la competición, también en la gran promesa del tenis español. En menos de una semana ha vencido a los pesos pesados del deporte de raqueta, entre ellos Rafa Nadal (35) y Novak Djokovic (34).

Todo esto le ha situado en el punto de mira de los medios deportivos -que ya llevaban tiempo siguiendo sus pasos- y también de los aficionados a esta disciplina que quieren saber más sobre este joven.

Pese a ser ya un ídolo mundial, lo cierto es que Alcaraz sigue manteniendo el mismo perfil de siempre, en el que su familia es lo más importante. Murciano de nacimiento, ha vivido gran parte de su vida en la localidad de El Palmar junto a sus padres y sus tres hermanos, Álvaro, Sergio y Jaime, pero desde hace años reside en Villena, Alicante, donde entrena bajo las órdenes de Juan Carlos Ferrero (42).

Carlos Alcaraz llegando a la celebración por su victoria en el Mutua Madrid Open. Gtres

Su mente está ahora misma enfocada únicamente en el tenis y, pese a que se ha dicho que tiene novia, Carlos Alcaraz lleva soltero dos años. Esa joven con quien se le ha relacionado es en realidad su última pareja, María González, que también juega al tenis y que compite en el Murcia Club de Tenis, el mismo en que él empezó su andadura.

Aunque ya no comparten amor, todavía se siguen en las redes sociales, gracias a lo cual se pueden leer alguno de los mensajes que el deportista le dedicaba a su otrora novia: "Te echo de menos", "Brutal mi niña" o "La más guapa de todas".

Centrado en su carrera, siempre que puede regresa a casa, donde los suyos le reciben con los brazos abiertos. "Siempre he sido un chico normal de pueblo. No me asusta la fama. Voy a seguir siendo el mismo de siempre. No porque la gente me reconozca más voy a cambiar mi forma de ser. Me siento un jugador que puede ganar, la gente me anima, pero cuando vuelvo a casa soy el chico de siempre", dijo tras ganar el torneo Conde de Godó, demostrando una gran madurez.

Su familia, fundamental

En todas sus declaraciones públicas ha dejado claro la importancia que tiene su familia, a quien siempre quiere tener cerca. "Soy un chico muy cercano, de familia, de amigos, de estar en casa", ha llegado a asegurar.

En su entorno siempre se ha vivido mucho el tenis pues su padre, Carlos, fue un tenista de éxito, llegando a ser subcampeón de España. Junto a su madre, Verónica Garfia, forman su núcleo duro, el que le hace mantener los pies en la tierra. Tanto que, según confesó durante su paso por El Hormiguero, aún le siguen diciendo que cuando sale "no llegue tarde".

Carlos Alcaraz posando con el trofeo de ganador del Mutua Madrid Open. Gtres

También son quienes gestionan todo el tema económico: "Mis padres me llevan el tema del dinero y depende del capricho sí que les pido permiso. Por ejemplo, soy muy aficionado al golf, y para lo que sea palos de golf sí que no les pido permiso, pero para un coche bueno todavía estoy luchándolo", dijo, desvelando que se había sacado el carné en febrero.

Sincero y muy cercano, Carlos Alcaraz también aprovechó para mandar un mensaje a su familia: "Sin ellos no serían posibles los buenos momentos que paso fuera de la pista, ni el nivel que muestro dentro de ella. Soy muy afortunado de tener el entorno que tengo".

Las cifras de Alcaraz

Su victoria en el Masters 1.000 de Madrid le ha convertido en la gran promesa del tenis y también ha dado un gran impulso a sus cifras. Por un lado, ha escalado posiciones en el ránking ATP, donde se sitúa en quinto lugar, solo dos por detrás de Rafa Nadal. Por el otro, ha aumentado su fortuna de manera considerable.

Gracias a sus últimas victorias, Alcaraz ha aumentado su cuenta bancaria. Solo en este 2022, el murciano se ha embolsado 3.520.000 euros, según una estimación de ATP, la Asociación de Profesionales del Tenis. A sus 19 años, el total de su carrera asciende a unos nada desdeñables 5.190.000 euros, que seguirán aumentando según sume nuevos éxitos.

Pero su cartera no es lo único que ha crecido este 2022. Sus redes sociales también se han visto impulsadas gracias al aumento de sus followers, pues más de 400.000 personas han comenzado a seguirle en las últimas semanas.

[Más información: Sabemos cómo, dónde y con quién ha celebrado Carlos Alcaraz su triunfo: el vídeo de la celebración]

Sigue los temas que te interesan