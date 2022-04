1 de 10

El pasado domingo, 24 de abril, por la noche, Adriana Abenia abrió un debate en sus Stories de Instagram al compartir una imagen promocional de la firma de trajes de baño Roxy en la que aparecían mujeres de diversos cuerpos. La presentadora se centró en la presencia de una de ellas, la de mayor volumen corporal, que mostraba celulitis y una figura fuera de los cánones estrictos de la moda. Abenia apuntó que no puede exponerse la obesidad (que no sobrepeso) con esa naturalidad porque no es sano. Entonces Tania entró al debate. Llasera lleva años promoviendo la diversidad de tallas y la presencia de mujeres curvy en la moda y los anuncios, así que defendió la imagen. El debate cruzado entre ellas pronto fue adquiriendo palabras más gruesas y pareció convertirse en una 'guerra' en las redes.

Ahora, tras las explicaciones de Adriana en un vídeo en el que también confesaba que había pensado en cerrarse las redes por el odio que había recibido, Tania ha vuelto a compartir un anuncio que defiende su postura. La presentadora hacía su día con normalidad -posando en la peluquería con su madre-, y en un momento dado se ha dirigido a sus seguidores: "He encontrado una revista de hace 10 años en la que se ven cuerpos diversos. Eso me da felicidad, porque veo que aunque parezca que no, la conciencia de la sociedad va cambiando".