Matías Urrea, exmarido de Ainhoa Arteta, ilusionado: así es Marta Jaumandreu, presentadora de TVE

Fue en septiembre de 2021 cuando se anunció, de forma totalmente sorpresiva, que la soprano Ainhoa Arteta (57 años) se había separado de su cuarto marido, Matías Urrea (47), tras unos meses de "altibajos".

En ese momento, comenzó una etapa convulsa a nivel de salud para la cantante lírica -le amputaron varios dedos tras sufrir un infarto y sufrió un grave cólico nefrítico-. Tampoco parece que acabó su historia de amor con el capitán de Fragata en buenos términos, dadas las manifestaciones vertidas por él tiempo después.

"Le escribí y no me contestó. Ella ha decidido tirar para otro lado", sostuvo. De hecho, se especuló con que el militar estaba dispuesto a aparecer en los medios de comunicación para descubrir la 'cara oculta' de Arteta, de tan tirantes como bajaban las aguas.

En aquellos días, hubo tensión, desacuerdos y malentendidos entre el exmatrimonio, pero todo hace indicar que ese aciago momento quedó en el pasado. EL ESPAÑOL confirma que en la actualidad se escriben capítulos más cordiales entre ellos, y por separado. Matías y Ainhoa continúan con sus vidas. Ambos, abiertos al amor.

En los últimos días, el programa Socialité emitía unas imágenes en las que se veía a Matías Urrea en un restaurante de Madrid, entrada la noche, en compañía de una mujer. Ella es Marta Jaumandreu (50), presentadora del Telediario de TVE. "Estaban cariñosos, hablando con muchas ganas, mirándose a los ojos, riéndose muchísimo", aseguró el testigo a Telecinco, para añadir: "Ella se acercó y le besó". Unas instantáneas que venía a confirmar que el corazón de Matías vuelve a estar ocupado.

Con el afán de conocer qué existe entre ellos en realidad, este periódico se ha puesto en contacto, en primer lugar, con el entorno de la presentadora, el cual se cierra en banda a responder: "Es Marta quien tiene que decir algo. Para estas cosas, ella es muy discreta".

Sólo por la parte de Matías Urrea se confirma que existiría entre ellos una ilusión. Se trata, por el momento, de una relación sentimental en ciernes: "Se conocen desde hace un tiempo". Matías y Marta son muy discretos, así se han comportado hasta el momento y seguirán en esa línea. Ella nunca ha pertenecido al mundo del corazón, y el "no quiere volver a estar ahí".

Ahora bien, ¿quién es Marta Jaumandreu? En la actualidad, es la presentadora del Telediario de TVE. Es licenciada en Ciencias de la información por la Universidad CEU San Pablo y cuenta con un vasto currículum, sobre todo desarrollado en el ente público, confirmándose como uno de los rostros más consolidados de la cadena.

Sus redes sociales rezuman discreción, muy en la línea de su personalidad. Con poco más de 2.600 seguidores, Marta Jaumandreu no se muestra muy activa en su Instagram, donde se define como "orgullosa y leal a mis principios. Las cosas, sencillas".

Eso sí, Matías y Marta se siguen mutuamente, como no podía ser de otro modo. Hace un tiempo, Jaumandreu hablaba así de su hombre ideal: "Tiene que ser honesto, generoso… qué te voy a contar, lo que necesito de cualquier persona, de cualquier amigo". Sólo el tiempo demostrará dónde desembocará esta historia entre ambos.

Las confesiones de Ainhoa

Hace unos días, Ainhoa Arteta se sinceró en el programa de Bertín Osborne (67) sobre su vida personal y profesional. "Mis amigos me llaman Lady Corcho porque no me hunde nadie", dejó claro Ainhoa ante un atónito Bertín que acababa de escuchar algunos de los horribles episodios que ha vivido la cantante.

Arteta despidió el 2021 con ganas, para dejar atrás todo lo experimentado en ese duro año, y es que el pasado verano sufrió un cólico nefrítico que a punto estuvo de costarle la vida.

De hecho, estuvo ingresada en un hospital durante más de un mes, estuvo en coma, y por todo ello todavía arrastra secuelas. Le amputaron varios dedos tras sufrir necrosis, e incluso se sometió a una operación de cuerdas vocales que la han mantenido sin poder siquiera hablar durante meses.

Ainhoa agradeció el trabajo a los médicos y enfermeras que le ayudaron a seguir viviendo gracias a su rápida actuación cuando sufrió el gravísimo cólico nefrítico en Andalucía: "Me tuvieron que trasladar en helicóptero. Llegué por los pelos y no me enteré de mucho más. Me indujeron a un coma. Estuve seis días de coma inducido y me dieron tres horas de vida".

Durante su estancia en el hospital, Arteta detalló que su cuerpo no reaccionaba ante ningún antibiótico, sólo a la penicilina de la que es alérgica desde muy pequeña. "La suerte que tuve es que la penicilina me hizo una alergia cutánea, pero me salvó. De esto no me enteré hasta que salí del coma. Fue entonces cuando me dijeron lo que había pasado", narró ante la incredulidad de Bertín.

