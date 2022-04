La gran amistad entre Mila Ximénez y Pablo Alborán que dio celos a Jorge Javier Vázquez

Tras la muerte de Mila Ximénez el 23 de junio de 2021, sus compañeros de Sálvame le rindieron homenaje en el programa que fue su casa por varios años. Apenas un día después de su partida, el espacio de Telecinco abrió con una cabecera antigua e imágenes de la presentadora, mientras de fondo se escuchaba la canción Solamente tú, de su amigo Pablo Alborán (32), quien horas antes también le dedicaba unas emotivas palabras a la televisiva.

"Mila, no dejaré nunca de cantarte. Gracias por tus sonrisas y tus buenas energías. Así te voy a recordar siempre. Un beso enorme a toda la familia", escribió el cantante malagueño en sus redes sociales poco después de la muerte de Ximénez. El artista acompañaba su texto con una bonita fotografía de ambos en blanco y negro, en la que Pablo Alborán daba un cariñoso beso a la colaboradora, quien se mostraba con una enorme sonrisa.

La instantánea demostraba la gran complicidad que mantuvieron la televisiva y el cantante, a raíz de una amistad que comenzó por la gran admiración que sentía Mila Ximénez hacia Pablo Alborán.

"Amo a Alborán como artista, lo sabe todo el mundo. Pero me apasiona incluso más el ser humano. Él canta, contando. Y en cada letra nos transporta a un tiempo que hemos disfrutado o llorado. Pero al fin y al cabo nos arrastra a recuerdos que nos acarician. Cuando termina, él desaparece, las luces se apagan y todos nos quedamos con ganas de más. Sí. Es unos de los artistas más grandes que tenemos. Y el éxito se ha entregado a él sin rendición, dándole paso con reverencia incluida", escribió Mila Ximénez en su blog de la revista Lecturas en 2018 tras asistir al concierto del cantante en Mallorca.

La admiración era mutua y por ello, la muerte de la televisiva supuso un gran duelo para el artista. "Me llevo de Mila mucho cariño, me lo llevo yo. Teníamos mucha amistad y nos teníamos mucho cariño, la verdad", confesó Pablo Alborán poco después del fallecimiento de la periodista ante los micrófonos de Europa Press.

La amistad entra ambos fue tal, que dio celos a Jorge Javier Vázquez (51), otro de los grandes amigos de Mila y quien este miércoles 6 de abril 'atacó' a Pablo Alborán por ausentarse del homenaje que se le hizo a la fallecida presentadora en Sálvame.

El de Badalona se hizo eco de la reciente visita del cantante malagueño al programa de David Broncano (37) en Movistar Plus y comentó: "Veo a Pablo Alborán en La Resistencia y desde hace algún tiempo me deja bastante frío cada vez que lo veo".

Ante la sorpresa de Adela González (49), su compañera de Sálvame Limón, explicó los motivos de su decepción: "Mila lo amaba por encima de todas las cosas, no paraba de hablar de él y de cantar sus canciones. El día que se va (Ximénez), este programa intentó por todos los medios obtener algo de él, un vídeo, un audio, una llamada telefónica... y nos fue imposible. Lo intentamos por todos los medios. Desde entonces, Pablo Alborán se me ha caído bastante".

Aunque el discurso de Jorge Javier hacía referencia al momento en el que falleció Mila, su 'roce' con el cantante viene de antes. En la carta que escribió la periodista tras su muerte, publicada por Lecturas, el presentador recordó uno de los grandes momentos al lado de su amiga, en el que Pablo Alborán, sin saberlo, también fue protagonista.

"He hecho contigo viajes divertidísimos. A Lisboa, por ejemplo. Con Marisol, Antonio y P. Me acuerdo de que durante ese viaje tú te mensajeabas con Pablo Alborán y a mí me daba un poco de pelusa porque cada vez que pronunciabas su nombre se te caía la baba. Y el tío va y al enterarse de que estamos en Lisboa te envía un audio cantándote un fado. Claro, cómo voy yo a competir con eso", escribió entonces Jorge Javier Vázquez, quien ha traído de vuelta a la actualidad la amistad del malagueño con Mila Ximénez.

