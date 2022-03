Patricia Cerezo, exmujer de Ramón García, da el salto a la tele: cómo se fraguó y la reacción de su exmarido

Nueva etapa profesional para Patricia Cerezo (49 años), exmujer de Ramón García (60). El pasado viernes 25 de marzo de 2022, la periodista se convirtió en colaboradora de televisión para sorpresa de propios y extraños. De este modo, Cerezo daba el gran salto a la televisión tras unos años alejada del foco mediático.

De hecho, durante sus años de matrimonio con el veterano presentador Patricia siempre se mantuvo en un discreto segundo plano. Ahora, EL ESPAÑOL conoce detalles de su nueva y sorprendente aventura profesional. Según ha podido conocer este medio, Cerezo llevaba tiempo con ganas de embarcarse en una aventura televisiva.

Ese programa que ha conseguido reunir sus requisitos ha sido Juntos, en Telemadrid. Presentado por Aran Santos y José Luis Vidal, explica alguien cercano a Cerezo que es uno de sus programas preferidos de la cadena. A través de una tercera persona, que hizo de intermediaria, Cerezo llegó a un entente con la productora.

Patricia Cerezo De Castellví en una reciente imagen durante la Fashion Week de Madrid. Gtres

"Hacía tiempo que Patricia quería hacer televisión, a mucha gente se le olvida que ella es periodista y ese medio le gusta", desliza alguien bien informado.

En esa línea, se hace constar que la exmujer de Ramón tenía claro que su incursión en la pequeña pantalla no se iba a producir a la ligera, ni mucho menos en un espacio en el que ella no se sintiera cómoda.

"A Patri no le gusta la polémica ni las peleas, por eso buscaba un programa blanco y alejado de todo eso", añaden. En un principio, su colaboración "no será diaria" y su presencia será en el apartado de crónica social: "Ella conoce como nadie el mundo del corazón, el de toda la vida, y tiene grandes amistades".

El tema económico, explican, no ha sido ningún inconveniente, ya que Cerezo buscaba "divertirse y hacer cosas nuevas". Patricia Cerezo está muy ilusionada, y este paso al frente se espera que sea "el primero de un largo recorrido".

También está encantado su exmarido, Ramón García, al que Cerezo pidió consejo, tal y como detallan. "Quedó sorprendido, pero Ramón siempre ha animado a Patricia a hacer cosas en televisión. La ve una mujer muy válida y con mucho potencial", confían.

Kiko Gámez en una imagen perteneciente a Twitter.

No sólo le sonríe como nunca su profesión, también el amor. Cerezo está feliz junto a Kiko Gámez. Viven un buen momento, sosegado y asentado. Él ya se encuentra integrado perfectamente en la vida de ella; y viceversa, también. Aún no viven oficialmente juntos: "Se lo están tomando con calma por los hijos de ambos. Ella entiende que no hay prisa para dar un paso de esa magnitud".

La primera que aprueba esa historia de amor con Kiko Gámez es la madre de ella, Pilar, Pili en la intimidad: "Ella ha congeniado a las mil maravillas y está encantada porque ve a Patricia feliz". También Ramón García está encantado con el hecho de que su exmujer rehaga su vida.

"Está pletórica y no lo puede ocultar", se asegura. Kiko Gámez Martínez tiene 45 años, está divorciado, tiene dos hijos y trabaja en el departamento de marketing de la empresa Tuenti. Los dos dejan atrás largos matrimonios, y con hijos. Están en un momento vital idéntico y van "con calma y sin prisas".

Patricia Cerezo en un evento público en marzo de 2022. Gtres

Patricia y Kiko se conocen desde hace años por amigos en común, pero no fue hasta febrero de 2021 cuando su relación se estrechó. "Él ha sido un importante apoyo para Patricia durante su separación", apostilla una fuente de total solvencia. Ese mes ambos se dieron cuenta de que su relación había cambiado, dando un paso más allá en su amistad.

Gámez ya conoce a las hijas de Patricia y Ramón García. Primero, según se explicó a este medio, tuvo ocasión de presentarse ante Natalia (18), la hija mayor. Ella fue una de las primeras personas con quien Cerezo se 'confesó'. "Kiko es uno más en el entorno de Patricia y todo se está viviendo con normalidad. Ramontxu también conoce a Kiko", se aclaró hace un tiempo a este medio.

Por su parte, Ramón García está "hecho ya a su nueva vida". Vive cerca de Patricia y sus hijas y está atravesando uno de sus mejores momentos profesionales con su programa En compañía, en Castilla-La Mancha. No quiere saber nada de relaciones amorosas, explica alguien que lo conoce bien a este periódico. "Él es un tío muy generoso que sólo quiere que Patricia sea feliz", se confía.

En lo que respecta a Gámez Martínez, es ingeniero de Telecomunicaciones y vive en la zona de Pozuelo. Fue en julio de 2021 cuando Patricia Cerezo y Ramón García rompieron su matrimonio tras 24 años de relación y dos hijas en común.

Durante décadas formaron una de las parejas más sólidas del panorama televisivo español, y también de las más queridas, pues Ramontxu -como se le conoce en el gremio mediático- es admirado por la audiencia del pasado y del presente.

