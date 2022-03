María Patiño confiesa entre lágrimas cómo fue criar a su hijo: "Tuve un gran sentimiento de mala madre"

María Patiño (50 años) ha hablado como nunca sobre su faceta como madre. La presentadora, que participó en el programa de este viernes 4 de marzo por la noche en honor a la figura feminista de Rocío Jurado, se ha confesado por primera vez públicamente sobre cómo fue criar a su hijo. Sus duras declaraciones hicieron que se derrumbara y no pudiera evitar las lágrimas.

"Estoy impresionada al escuchar a Rocío Jurado porque en algunas cosas no ha pasado el tiempo. Yo particularmente estoy bastante emocionada, ella ha hablado de cosas que yo he vivido pero en generaciones diferentes. Por ejemplo, el no criar a mi hijo para venir a Madrid a trabajar...", comenzaba Patiño intentando contener su emoción. Y ha sido justo después cuando la presentadora no ha podido aguantar y se ha confesado abiertamente.

La gallega ha hecho saber al público y a la audiendo lo duro que fue para ella luchar por su profesión tras convertirse en madre. Dejó la ciudad en la que estaba su hijo y se fue a Madrid y cumplir sus sueños, algo que le hizo tener un fuerte sentimiento de culpa: "Te rebelas en el momento pero luego piensas que no estás haciendo las cosas bien. Mis circunstancias personales me llevaron a buscarme la vida en Madrid y tirar de mis padres para criar a mi hijo, y llegué a pensar que estaba en el lugar incorrecto. Llegas a dudar. Con el paso de los años intenté reforzar que lo que hice estaba bien y la persona que ahora está a mi lado (su marido, Ricardo Rodríguez) me hizo ver que no era así".

La comunicadora ha contado cómo la señalaron como mala madre por tomar la decisión de dedicarse a lo que más le gusta y trabajar para ello: "Las palabras hacen tanto daño, en mí supuso un problema de autoestima y un sentimiento de culpa que me ha hecho daño mucho tiempo. Ya he dejado de tener ese miedo, y me permite contarlo, en parte porque mis padres ya no están. Si estuvieran no me atrevería a hablarlo tan públicamente, es la primera vez que lo hablo abiertamente"

"Sentirme señalada como madre es... He mirado para abajo durante mucho tiempo porque creía que era una culpa. Escucho a Rocío Jurado y te das cuenta que eso quizás no se ha superado y que hace mucho daño", ha sentenciado Patiño entre lágrimas y con la voz quebrada. Ahora su hijo tiene 21 años y es el mayor apoyo de su madre, y viceversa.

Descubriendo a su hijo, Julio

"Julio es el amor de la vida de María. Siente debilidad por él, y cuando él vivía en Sevilla con sus abuelos mientras María trabajaba en Madrid, cogía un ave todos los fines de semana que podía para ir a verle", cuentan a este medio. A raíz de la muerte de la madre y el padre de Patiño, que fallecieron en febrero 2014 y en enero de 2017 respectivamente, Julio se trasladó a Madrid para vivir con ella y con su actual marido, con el que mantiene una estrecha relación porque le ha tratado desde que era muy pequeño, tal y como reiteran fuentes de total solvencia.

María Patiño junto a su hijo, Julio, en la portada de 'Semana'.

Si bien es cierto que la presentadora tuvo que renunciar a vivir algunas de las etapas más importantes en la vida de su hijo, "ella se considera madre por encima de periodista", trabajo que, tal y como ha demostrado durante todos estos años, vive, ama y defiende con fuerza. Y es que a pesar de no haber hablado nunca de él, son numerosas las ocasiones en las que ha confesado sentirse "una madre orgullosa".

El joven es alto, espigado y fuerte, y en las imágenes que mostró Semana en su portada de agosto de 2018 se apreciaba la sintonía y el profundo amor entre madre e hijo, así como la complicidad y camaradería entre Julio y la pareja de su madre. Con una gorra calada hacia atrás y unos cascos, el joven no dejó de posar junto a su madre, e incluso en un momento dado se atrevió a quitarse la sudadera pese a la intensa lluvia que no les impidió disfrutar de la jornada familiar. No cabe duda de que estos dos hombres, pareja e hijo, son el gran patrimonio con el que cuenta Patiño, después de haber sufrido la pérdida de sus padres y de haber superado un pasado un tanto trágico.

