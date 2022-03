1 de 10

El colaborador de El programa de Ana Rosa ha recuperado de su álbum familiar esta fotografía de un jovencísimo rey Juan Carlos, que es primo hermano de su madre, Alessandra Torlonia. Este vínculo sanguíneo hace que Lequio suela posicionarse del lado del padre de Felipe VI. Como en su última publicación.

Horas después de conocerse que Fiscalía ha archivado las causas contra el rey emérito, Alessandro compartió un rotundo mensaje. "Lo que está sufriendo el rey Juan Carlos es una ignominia porque se ha condenado al destierro a una persona que no solo no ha sido juzgada, sino como se ha demostrado ahora no había indicios para hacerlo. La inviolabilidad puede gustar o no pero forma parte de la ley [...] Una cosa es la ley y otra la moralidad… pero esto es personal y los jueces se tienen que quedar con la ley. El rey Juan Carlos tiene que regresar ya del injusto destierro al que ha sido condenado, y condenado sin causa ni proceso". Esta defensa le ha servido para recibir cientos de críticas por parte de los usuarios de Instagram, que recalcan que no pensaría igual si no tuvieran un vínculo familiar. Su mujer, María Palacios, sin embargo, ha aplaudido su mensaje escribiendo un "Bravo" en sus comentarios.