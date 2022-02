1 de 10

"Vamos amarraditos los siete", escribe el presentador junto a esta fotografía en la que posa con sus siete perros durante uno de sus paseos. Las caminatas del comunicador y sus mascotas tienen lugar en los alrededores de la lujosa urbanización La Florida en la que tiene Jorge Javier su gran casa. Y es que si no fuera por los amplios espacios de su chalet y por su buena zona residencial, el de Badalona no podría atender adecuadamente a sus perros. No obstante, la curiosa imagen de Vázquez paseando a todo su grupo de mascotas no ha pasado desapercibido en Instagram.