El proyecto que se le ha resistido a Georgina Rodríguez: la 'desaparición' de su firma de moda

Ha pasado un año de uno de los momentos más emocionantes de la vida de Georgina Rodríguez (27 años): el lanzamiento de su marca de ropa. Bajo el nombre de Om By G, la española demostraba que la moda era algo más que su gran pasión y se lanzaba al mundo empresarial junto a una colección que mostraba en primicia a través de sus redes sociales. Un conjunto de chándal de color rojo en el que plasmaba su espíritu más deportivo y que se convertía en una auténtica sensación.

Se trataba de un look compuesto por una sudadera con capucha y bolsillo y un pantalón de cintura elástica, bolsillos y cierre de goma en los tobillos en un rojo pasión que Georgina bautizaba como vivid red. El precio era de 108,95 euros cada parte, es decir, que el conjunto costaba un total de 217,9 euros.

Georgina Rodríguez durante la promoción de su chándal. Instagram

Pese al elevado coste de las prendas, apenas tres días después Georgina vivía de cerca el éxito: su colección se había agotado. "Todo vendido. Muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias por tanto amor, estoy sin palabras. No podemos agradecer lo suficiente por todo su amor y apoyo. Gracias por el amor. Enviamos todo nuestro cariño a todos los que nos apoyaron. Más Om By G próximamente", escribía a modo de agradeciendo en su Instagram. Sin embargo, ese "proximamente" nunca llegó.

De hecho, un año después no hay ni rastro Om By G. No es solo que la novia de Cristiano Ronaldo (37) no haya sacado más prendas, sino que parece querer borrar todo rastro de la firma. Si bien los post en los que anunciaba su incursión empresarial siguen presentes en su cuenta de Instagram, ha eliminado el perfil en redes que creó en exclusiva para su tienda, lo que da a entender que no tiene intención de volver a dedicarse a ella, al menos a corto plazo.

Lo mismo ha pasado con la mención que hacía en su biografía a Om By G y es que ha quitado el enlace que llevaba a la página web de su tienda. Eso sí, el site sigue existiendo, pero no permite realizar ninguna opción y tan solo se puede ver un collage en el que Georgina aparece con el ya mencionado chándal rojo.

Así se veían las dos piezas de la colección lanzada por la de Jaca. ombyg.com

Pero como no ha anunciado su cierre oficial, todo apunta a que se trata tan solo una pausa. Lo cierto es que en estos momentos Georgina Rodríguez está muy ocupada. No solo promocionando su recién estrenado documental de Netflix, Yo soy Georgina, también con su embarazo. En apenas unas semanas la de Jaca dará la bienvenida a sus mellizos, un niño y una niña con los que ampliará la ya numerosa familia que ha formado junto a Cristiano Ronaldo.

