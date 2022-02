1 de 10

Han sido unas semanas complicadas para madre e hija. Mientras la humorista abandonó el plató de Sálvame el 20 de enero tras un duro enfrentamiento con Belén Esteban, la joven influencer se sometía poco después a una rinoplastia. La presentadora no ha vuelto desde entonces a Telecinco y su hija encontró los días perfectos para pasarlos con su madre y recuperándose de la operación. Se han apoyado mutuamente. Y este jueves por la tarde han reaparecido dirigiéndose a sus seguidores mediante un vídeo compartido en los Stories de Paz. Sí ha publicado fotos estos días, pero no había hablado directamente a la cámara hasta ahora. Ambas han querido aclarar que están trabajando duro en el catálogo de verano de su marca No Ni Na, y desmienten los rumores que apuntan a que van a cerrar la tienda definitivamente.