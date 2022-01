El calvario de Cayetano Martínez de Irujo: suplantan su identidad para recaudar dinero y publicar "mentiras"

Si hay algo de lo que Cayetano Martínez de Irujo (58 años) está orgulloso es de su madre, y de la herencia que la recordada duquesa de Alba le legó. De entre todas las pertenencias que Cayetana decidió que fueran para él, el duque de Arjona guarda un especial cariño al Palacio de Arbaizenea, ubicado en pleno San Sebastián.

Una propiedad que cuida con mimo y en la que ha vivido grandes momentos durante su infancia. De ahí la gran sorpresa y desconcierto al conocerse su supuesta intención de ponerla a la venta para sufragar un nuevo proyecto.

Con el afán de conocer la verdad, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Cayetano y, además de desmentir con rotundidad la venta, el jinete ha desvelado el desconocido calvario que está viviendo desde hace dos meses: le han suplantado la identidad en redes sociales.

"Es todo mentira", asevera en exclusiva a este medio el conde de Salvatierra. Explica, además, que lleva dos meses luchando contra una persona que se hace pasar por él en la red y, valiéndose de su nombre, publica informaciones que no son ciertas, como la venta de Arbaizenea.

Cayetano Martínez de Irujo reconoce que está "desesperado" con este tema, que ha puesto en manos de la justicia. Gtres

"Me han suplantado la identidad y llevo dos meses...", se desahoga, enfadado por la situación, pues, según sostiene en conversación con este periódico, "encima esta persona está recaudando dinero conmigo y a raíz de mi madre".

"No sabe usted lo que es...", continúa explicando con este digital. "Estoy desesperado ya", añade. Un cansancio que este pasado jueves 27 de enero le ha llevado a tomar cartas en el asunto, poniendo el caso en conocimiento de la justicia: "He mandado al abogado al juzgado de guardia".

Esta usurpación se ha convertido en una gran preocupación para Martínez de Irujo, que tiene que lidiar con ella en medio de la competición equina en la que se encuentra inmerso. "Me tiene loco esta persona", añade, rotundo.

El conde de Salvatierra en una imagen de archivo tomada en noviembre de 2021. Gtres

"No sé quién es. En Facebook e Instagram no me hacen caso, me ha suplantado y llevo dos meses... Lo he denunciado en todos lados, pero en Facebook no me atienden. Es una cosa vergonzosa", explica a este periódico, mostrando todo su enfado por un asunto que parece no está cerca de acabar.

Aunque desconoce los motivos que podrían haber llevado a esta persona a hacerse pasar por él, ha llegado a creer que lo hace "para que parezca que me hace falta el dinero. Es una cosa de juzgado de guardia. Estoy negro con este asunto... Es una vergüenza.".

Sin embargo, en medio de este caos, que espera se resuelva más pronto que tarde, Cayetano Martínez de Irujo tiene algo claro: "Lo último que haría en mi vida sería vender el palacio de San Sebastián". Situado en el centro de la ciudad, esta gran edificación está hoy día dedicada a la celebración de bodas, bautizos, comuniones y otros eventos para la jet set nacional e internacional.

Desde esta mansión, que ocupa cerca de 500 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas en las que hay una bodega y un establo, puede divisarse la bahía de la Concha.

Arbaizenea no está abierta al público, únicamente se utiliza como residencia privada y como espacio para organizar eventos o grandes producciones cinematográficas. Los 20.000 metros cuadrados de jardín han servido de mágico enclave para muchos parejas que han decidido jurarse amor eterno entre los muros de esta histórica finca del siglo XIX.

En concreto, Arbaizenea fue edificado en 1881 por orden del duque de Sotomayor, Carlos Martínez de Irujo y del Alcázar, abuelo del primer marido de Cayetana Fitz-James Stuart y padre de sus seis hijos. A finales del XIX, Donosti fue elegido por la aristocracia patria para gozar de sus veranos allí.

