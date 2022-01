Un año sin 'Riverita': el temor de su heredero universal, Canales Rivera, y una decisión judicial clave

El 22 de enero de 2021 se hizo público el fallecimiento de José Rivera 'Riverita', el hermano del legendario Francisco Rivera Paquirri, tras un tiempo luchando contra un cáncer que padecía. Días después, con la lectura del testamento, se conoció que José Antonio Canales Rivera (48 años), sobrino del fallecido, había sido nombrado heredero universal en sus últimas voluntades.

Así, el primer torero Rivera de la familia dejaba a su sobrino predilecto, el que más atento estuvo de él en su último tramo de vida, el control de todo su patrimonio. En aquel momento, ya se explicó a EL ESPAÑOL que su legado "no es en absoluto grande ni poderoso, pero sí tenía sus cosillas. Todo con valor sentimental. Lo que más valor tiene para la familia es la casa donde vivió, en Barbate".

A la sazón, José Antonio Canales, si bien se mostró agradecido, tuvo sus reticencias. Sabido es, con la ley en la mano, que quien acepta y asume lo decretado por el finado lo hace también con "la letra pequeña". Lo bueno y, sobre todo, lo malo. Canales reconoció que su tío era muy despistado, o poco atento, con según qué aspectos económicos y burocráticos, y se conoce que en la sucesión última caben algunos debes. No obstante, José Antonio acató, orgulloso.

El torero José Antonio Canales Rivera en una imagen de archivo el día del entierro de su tío Riverita. Gtres

En abril de 2021, en medio de ciertas desavenencias familiares por este nombramiento como heredero que no todo el mundo entendió ni vio bien, se unió otro escollo en el camino de Canales. Un presunto hijo 'secreto' de Riverita. Jacobo Moreno Muñoz, de 33 años y natural de Castellón, sostenía, vía exclusiva en Diez Minutos, que él era el vástago de José Rivera: "Riverita me dijo que era mi padre cuando tenía ocho años".

Entonces, Canales Rivera restaba importancia y aseguraba por toda respuesta que lo había visto alguna vez en casa de su tío y poco más. A los días, viró su discurso ligeramente: "Si él decide interponer una demanda de paternidad, fenomenal, sus motivos tendrá. Y si es su hijo, felices todos". Moreno la interpuso y fue Antonio Rivera, tío de Canales, quien se prestó a someterse a las pruebas de ADN. Los resultados que arrojaron éstas fueron más que positivos: existe una filiación del 75 por ciento.

Los toreros Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, José Antonio Canales Rivera, José Rivera Pérez 'Riverita' en el festival taurino homenaje al propio 'Riverita' en Zahara de los Atunes. Gtres

La resolución judicial, según se explica a este periódico, aún no se conoce, pero se espera que se haga oficial en las próximas semanas. Todo esto ha provocado que sobre la herencia de Riverita pesen unas medidas cautelares que la tienen secuestrada hasta que se conozca la naturaleza biológica de Jacobo Moreno. EL ESPAÑOL ha podido conocer que la existencia oficial de este descendiente de José Rivera tiene "inquieta" y tensa a la familia. En concreto, a José Antonio Canales.

Y es que, de confirmarse esta relación filial en el Juzgado de Primera Instancia de Castellón, Canales dejaría de ser el heredero universal de su tío, para ocupar su puesto Jacobo Moreno. De este modo, a Jacobo le pertenecerían dos tercios de la totalidad de los bienes del que está llamado a ser su padre biológico. Con esto, el tercio restante quedaría repartido entre el resto de legatarios, presentes en el testamento, y José Antonio Canales Rivera.

Guerra familiar y otra pérdida

Canales Rivera tras la muerte de su padre, en junio de 2021. Gtres

Cuando Canales Rivera anunció que su tío lo había convertido en heredero universal, no todo fueron felicitaciones lo que recibió por parte de su propia familia. Pronto, Antonio Rivera salía a desmentir la declaraciones de su sobrino, afirmando que el fallecido no le dejó la totalidad de su legado, sino que la había repartido como él había querido, incluyendo a otra gente además de al hijo de su hermana Teresa, con quien tenía una relación muy especial.

El primo de Cayetano (45) y Francisco Rivera (48) rechazó entrar en polémicas hace unos meses: "No creo que sea el momento ni la pregunta oportuna ni el sitio donde yo pueda explicar ni decir nada". Sobre lo que sí quiso hablar el torero es respecto a cómo iba el proceso del legado de su tío 'Riverita': "La herencia lleva unos trámites y cuando salga y esté todo claro haré declaraciones y me explicaré. Hasta que no me lo comuniquen no sé". A lo que añadió: "Todas las herencias son costosas y esta no iba a ser menos".

La de Riverita no fue la única pérdida a la que se ha enfrentado la familia Rivera. En junio del pasado año fallecía el padre de Canales, José Antonio Canales. El padre del colaborador de televisión llevaba varios años enfermo, si bien nunca se hizo pública la naturaleza de su dolencia. A su lado, sin separarse ni un segundo, su mujer, Teresa, la cual, sobre todo en los dos últimos años, se desvivió por el bienestar de su esposo. Solo miraba por y para él, como hizo constar a este medio quien bien lo sabe. Día y noche, Teresa Rivera y sus hijos estaban al quite.

[Más información: Okupan la casa de José Rivera 'Riverita' y estalla la guerra por su tumba: la versión de Canales Rivera]

Sigue los temas que te interesan