Melissa Jiménez y Marc Bartra se separan tras ocho años de relación y tres hijos en común

Melissa Jiménez (34 años) y el futbolista Marc Bartra (30) se separan. La pareja, tras ocho años de relación -cinco de ellos en matrimonio- ha decidido tomar caminos separados.

El punto final a su historia de amor se habría fijado a principios del mes de diciembre de 2021, tras lidiar con una profunda crisis sentimental. El futbolista del Betis y la periodista aún no se han pronunciado al respecto.

Tal y como aseguran fuentes cercanas a la pareja a Vanitatis, quien avanza la información, ambos han tomado esta difícil decisión después de mucho tiempo intentando salvar su historia de amor con nulo éxito. Melissa y Marc se habrían dado cuenta, pues, de que sus diferencias son insalvables y, por el bien de sus hijos, han tomado caminos separados.

Siempre según la información que arroja el citado medio, ambos ya viven en casas separadas, aunque residen en Sevilla, donde Bartra forma parte de la plantilla del Betis. En dicho partido lleva jugando tres años y en la capital andaluza ha fijado su hogar. Precisamente por la profesión de Bartra, Melissa Jiménez no ha querido separar a sus hijos de su padre y, de momento, no se plantea cambiar de ciudad.

De hecho, en más de una ocasión ha dejado claro su amor por Sevilla: "¿A quién no le sienta bien la vida en el sur? Estoy encantada, cada vez me gusta más Sevilla, yo ya iba encantada cuando me dijeron que me fuera allí pero estoy feliz, una vida muy tranquila, muy familiar y cada vez que puedo me escapo a Madrid, que lo tengo a la vuelta de la esquina. Feliz".

De mudarse, la periodista se iría a Barcelona, pero no lo hará, sobre todo, por sus hijas mayores, quienes tienen ya una vida muy estructurada en Sevilla. Esta decisión de Jiménez de continuar en Andalucía viene a refutar la teoría que sostiene su entorno: ambos han roto su historia de forma completamente amistosa y cordial. Ambos se dejaron ver en público juntos por última vez el pasado 26 de octubre en los premios ELLE, que tuvieron lugar en Sevilla.

Teniendo en cuenta que desde el pasado diciembre de 2021 la pareja está separada, no cabe duda de que estas han sido unas navidades muy complicadas y difíciles para ambos. Máxime, teniendo en cuenta la última cepa de la Covid-19, que no ha hecho más que complicar la situación. Pese a todo, Marc ha estado muy centrado en La Liga, y Melissa se ha dejado ver en estos días paseando por Barcelona junto a sus hijos.

En octubre de 2019, llegó a sus vidas su tercer y último hijo, Max. El deportista y la periodista ya eran padres de dos pequeñas: Gala y Abril. La pareja se conoció hace ocho años, y formalizaron su amor el 18 de junio del 2017 con una emotiva ceremonia en la que estuvieron rodeados de sus familiares y sus amigos más cercanos.

Después de permanecer unos años en Dortmund, por motivos profesionales, ambos se trasladaron en 2018 a la ciudad de Sevilla cuando Marc Bartra fue fichado como jugador del Betis. Cuando se planteó en la hoja de ruta de Bartra el destino de Dortmund, en 2016 Melissa no dudó en dejar su trabajo en Mediaset y coger sus maletas y poner rumbo a Alemania.

