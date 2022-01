Beatriz Tajuelo retoma su pasión por la aviación y se estrena como broker: así es su nuevo trabajo

"Soy una apasionada del viajar, descubrir y compartir". Con esta frase Beatriz Tajuelo (42 años), expareja de Albert Rivera (42), se define en su perfil de LinkedIn, plataforma en la que ha desvelado un nuevo proyecto que la tiene muy ilusionada. ¿La razón? Reúne esas tres características de las que habla en su cuenta profesional.

Tras probar suerte en la industria de la moda, la comunicación y el lifestyle, la catalana ha vuelto a sus orígenes profesionales y ha iniciado un nuevo trabajo, relacionado con el sector de la aviación. No como sobrecargo, labor que ejerció desde 2005 hasta 2016, sino como broker, un rol hasta ahora desconocido para Tajuelo.

"Fui azafata de vuelo durante 11 años de mi vida y, aunque ya no surco los cielos, recientemente he vuelto a conectarme con el mundo de la aviación que tanto me apasiona", explica la expareja de Albert Rivera en su descripción de LinkedIn, antes de desvelar los detalles de esta faceta con la que comienza un nuevo año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝙱 𝚎 𝚊 𝚝 𝚛 𝚒 𝚣 𝚃 𝚊 𝚓 𝚞 𝚎 𝚕 𝚘 (@beatriz_tajuelo)

A partir de ahora, Beatriz Tajuelo se desempeñará como broker de Welojets, una empresa de aviación privada que dispone de jets, helicópteros, aviones de carga, aviones de compañía para chárteres de grupo y aviones medicinales. Su función principal será realizar las gestiones necesarias para encontrar la mejor aeronave a cada vuelo y pasajero. Además, se encargará de hacer los trámites necesarios para garantizarle un excelente servicio a sus clientes, quienes podrán ponerse en contacto con la exazafata a través de una página web a la que se puede acceder desde su cuenta de Instagram.

Aunque es un trabajo que acaba de iniciar, la catalana meditó su decisión hace un tiempo, cuando pensó en dar un giro en su ámbito profesional. Así lo comentó en su cuenta de Instagram, donde también desveló algunos detalles de su nuevo trabajo. "A veces en la vida… hay que parar, respirar y recalcular la ruta. Y en eso he andado este tiempo. En parar, reflexionar, valorar y emprender un nuevo camino, volviendo a mi centro, mi verdadera vocación y profesión, la de los cielos, los viajes, las maletas y los pasajeros. Esta vez desde otro ángulo, desde otra perspectiva que me hace muchísima ilusión", expresó Tajuelo en un post publicado este lunes 3 de enero.

Beatriz Tajuelo, modelo por un día, en la Fashion Week de Madrid. Gtres

La expareja de Albert Rivera, quien se define como una apasionada "por el trato del cliente, por la actitud de servicio y por intentar conseguir siempre la excelencia", decidió emprender esta nueva aventura seis años después de poner fin a su labor como sobrecargo de Air Nostrum, una faceta que recuerda como "la mejor época" de su vida y que ha rememorado en sus redes sociales para explicar su reciente labor.

En este tiempo, desde 2016 hasta 2022, Beatriz Tajuelo profesionalizó sus redes y comenzó a darle promoción a ciertas marcas, creó su propia página web, diseñó la colección cápsula de zapatos 'Celebra la vida' para Calzados Franjul, inició una colaboración como escritora de lifestyle en la revista Mondo Menorca y hasta debutó como modelo en la Fashion Week de Madrid. Fue el pasado mes de septiembre, cuando desfiló vestida de novia de la mano de Atelier Couture.

Ahora, tal y como explica en su perfil de broker, ha llegado el momento para reconectarse con el mundo de la aviación. Eso sí, sin descuidar otros de sus proyectos, todavía activos. Beatriz Tajuelo mantiene su colaboración en la mencionada publicación de la isla balear y continúa trabajando en sus redes sociales y página web.

[Más información: Beatriz Tajuelo, expareja de Albert Rivera, modelo por un día: su emocionante desfile vestida de novia]

Sigue los temas que te interesan