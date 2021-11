3 de 3

La solidaridad de Lydia Lozano copa la portada, y es que la colaboradora celebró este domingo con gran éxito un mercadillo con muchísima ropa de sus compañeros de televisión. En la primera plana también se presenta el escándalo que protagoniza Mar Flores debido a unos audios en los que pide a un paparazzi que espíe a su pareja Elías Sacal cuando no estaban juntos. Por otro lado, Raphael no piensa en retirarse de los escenarios; y las hermanas Campos no ven posible su reconciliación. Además, Alba Carrillo muestra que su relación con Fonsi Nieto, padre de su hijo Lucas, está mejor que nunca.