La guerra entre las hijas de Rocío Jurado está más viva que nunca debido a los escritor de su madre que posee la hija de Pedro Carrasco. Su enfrentamiento ha llegado a los tribunales y la más joven podría pedir incluso pena de cárcel para su hermana. En portada también aparece María Teresa Campos, que desconoce la ruptura entre sus hijas, por lo que vive ajena al conflicto y no quiere posicionarse pues como siempre ha dicho, ellas son "lo mejor que me ha dado la vida". Por su parte, Miguel Bosé ha publicado sus memorias y desvela la peor cara de su padre. Por otro lado, Sara Carbonero y Kiki Morente acuden al mismo evento pero no posan juntos; y Jaime Peñafiel afirma que Felipe VI es un "mal hijo".