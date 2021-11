La exigencia de Anita Matamoros para atender a la prensa en su último evento público

En la noche de este pasado miércoles 10 de noviembre, en el madrileño Teatro Barceló, se celebraron los premios Hombre del Año Esquire 2021. En concreto, la IV Edición de unos galardones que ensalzan la diversidad, la solidaridad, la valentía y la defensa de los grandes valores. Una noche en la que se destacó a los mejores del mundo de la música, la moda, el cine, la televisión, la gastronomía, la ciencia y la comunicación.

Entre los premiados de esta nueva edición, hay que subrayar la presencia del hombre de la noche, Alejandro Sanz (52 años), sobre el que recaía el galardón de Hombre del Año 2021. También rostros masculinos célebres como Saúl Craviotto (37), Andrés Velencoso (43) o Juanma Castaño (44) recibieron su especial distinción y encumbramiento. Sin embargo, tan importantes fueron los protagonistas que se subieron al escenario como los famosos que posaron en el photocall. Entre ellos, la hija de Kiko Matamoros (64) y Makoke (51): Anita Matamoros (21).

Anita Matamoros posando para los medios de comunicación. Gtres

Cabe recordar en este punto que, según se ha encargado su propia madre de asegurar en los platós de televisión, Anita no desea enrolarse en el mundo del corazón, ni participar de polémicas derivadas de este gremio. Tampoco dar un paso al frente en la polémica entre sus padres. Un matiz este importante teniendo en cuenta su asistencia al evento de este miércoles, en el que, exceptuando cámaras de televisión y programas, se dieron cita reporteros y periodistas del mundo del corazón. No es de extrañar, dado el corte de invitados que asistían. EL ESPAÑOL estuvo presente y fue testigo de cómo el representante de la joven, minutos antes de la reaparición de esta en el photocall, solicitó a la prensa que no se le hicieran preguntas que tuvieran que ver con su familia.

Nada de cuestiones familiares. Una suerte de exigencia que finalmente no se acató, y ese fue el motivo por el que la joven, que iba acompañada por varios amigos -entre ellos, Iván, la pareja sentimental de Ana Ferrer (24)-, posó para los fotógrafos y se introdujo en la fiesta sin ser preguntada.

Su nueva pareja sentimental

Pese a que no querer involucrarse en el mundo del corazón y la televisión, este pasado verano Anita Matamoros fue noticia debido a su nueva ilusión sentimental. Anita vive una historia de amor con un empresario llamado Nacho Santandreu. Él es 16 años mayor que ella y gestiona diversos negocios, uno de ellos vinculado a las cremas para pieles tatuadas. Santandreu hace vida en Milán, donde Anita también estudia Moda.

Esta flamante relación llegaba meses después de que Anita rompiera su relación con David Salvador, el pasado mes de abril. "David y yo ya no somos pareja, lo que no quita que nos queramos mucho y nos llevemos bien. Es una persona muy especial para mí. He aprendido y crecido con él. Guardamos el mejor recuerdo de nuestra relación", fueron las palabras que utilizó la joven para dar por finiquitada aquella historia.

Donde sí parece que se está labrando un futuro la hija de Makoke es en el mundo de la moda y de las influencers. Anita es una consolidada creadora de contenido de moda y estilo de vida en redes sociales. Y, como han hecho muchas de sus compañeras de profesión, quiso sacar rendimiento a la buena acogida de su criterio en cuanto al mundo estilístico.

Lo hizo poniendo en marcha un negocio para prestar servicios relacionados con este sector. Sin embargo, pocos meses después, la actividad de esta empresa -al menos, pública- es inexistente y Anita se muestra centrada en otros proyectos. Es en diciembre de 2020, cuando la hija de Matamoros funda Anita's Box, una plataforma en la que ofrece servicios de asesoría de imagen.

