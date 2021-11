Almudena Navalón, mujer de Manuel Carrasco, celebra aislada su cumpleaños tras dar positivo en Covid-19

Momentos complicados para la familia formada por Manuel Carrasco (40 años) y su mujer, Almudena Navalón (35). La periodista, y mujer del conocido cantante, ha dado positivo en Covid-19, lo que ha provocado que haya tenido que celebrar su cumpleaños este pasado miércoles 3 de noviembre aislada de su familia.

En solitario, con la mascarilla puesta y soplando las velas de su tarta, Navalón ha compartido el momento con sus seguidores, sin perder la sonrisa ni la esperanza de que este trance pronto pase.

"¡Hoy celebro un año más! Me ha tocado pasar este día siendo positiva en Covid-19. Soy la única que ha dado positivo en toda la familia y en todo mi entorno", ha comenzado su escrito en Instagram, para añadir, subrayando la importancia de la vacunación: "Gracias a que estoy vacunada sólo me ha costado un par de días de fiebre y ahora que tengo el olfato algo trastocado, me toca seguir cumpliendo mis días de aislamiento antes de poder celebrarlo más".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Almudena Navalon Martin (@almunavalon)

No cabe duda de que se trata de un cumpleaños atípico, pero Almudena Navalón sabe buscar el lado positivo de todo: "Aún así estoy pasando un día feliz. Gracias por estar a todos. Besos". En esa línea, Almudena ha asegurado que, a pesar de la mala noticia, ningún miembro de su familia se ha contagiado de la Covid, y por ello se encuentra cumpliendo con sus días de aislamiento para poder reencontrarse con ellos lo antes posible.

Las reacciones en sus redes sociales no se han hecho esperar, cargadas de mensajes de fuerza y ánimo. El primero que no ha dudado en responder ha sido su marido, Carrasco: "Felicidades, amor mío. Todos cuidamos de ti". También amigas y conocidas como Rosanna Zanetti (33), Anabel Pantoja (35), Marisa Jara (41) o Lorena Gómez (35) la han arropado a golpe de post: "Felicidades, guapísima", "Felicidades, ojalá te sea leve", "Mucho ánimo, que pasará rápido", "Eso ya lo tienes superado, ¡fuerza!".

Manuel y su mujer Almudena durante un evento de la firma de ropa de esta en 2019. Gtres

Así las cosas, este aislamiento forzado en este día tan señalado ha tenido que ser difícil para Navalón, quien ha dejado claro en sus perfiles sociales que normalmente celebra sus cumpleaños por todo lo alto. "Me gusta valorar que tengo el privilegio de estar viva", escribió el pasado 2020 en una imagen en la que salía disfrazada de la mítica serie La casa de papel. "Este año tuvo que ser diferente, no hubo fiesta, pero sí pude celebrarlo con mis chicos. Fue un cumpleaños en petit comité que comenzaba sonando por sorpresa el Bella ciao en casa, con ramos de rosas rojas, regalitos escondidos y caretas de Dalí...".

El 10 de marzo de 2020 la vida del matrimonio cambió para siempre, tras aumentar la familia con el nacimiento de su segundo hijo. Así, Manuel y Almudena vivieron uno de sus momentos más dulces, y a la felicidad del nacimiento de Chloe, y el éxito profesional del cantante, se sumó la llegada de un nuevo miembro a la familia. El 22 de octubre de 2019 la pareja anunció que serían padres por segunda vez, con una fotografía donde aparecían junto a Chloe, su primera hija, mientras Almudena posaba con su mano derecha sobre una barriga ligeramente abultada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Almudena Navalon Martin (@almunavalon)

"La vida nos sonríe y se abre paso en nuestra familia, ¡¡¡vamos a ser papás de nuevo y estamos muy felices!!! Almudena Navalón #desdeaquidelotrolado", escribió en su momento el artista. En una entrevista posterior, Navalón explicó que lo estaban buscando y que se encuentran muy felices con la llegada del pequeño. "Ha sido más sorpresa que otra cosa pero era algo que teníamos en mente, ha sido maravilloso", aseguró, "pero sí que es verdad que vino antes de lo que nosotros teníamos planeado, estamos encantados".

Almudena y Manuel Carrasco se conocieron en 2013, cuando ella trabajaba como periodista en Antena 3. La joven entrevistó a Carrasco como artista invitado en su programa musical, y pronto comenzaron una relación.

[Más información: El entramado empresarial de Manuel Carrasco y Almudena Navalón: el matrimonio, en cifras]

Sigue los temas que te interesan