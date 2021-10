3 de 10

La navarra ha querido contar su historia de amor con su marido ante sus millones de seguidores: "Más de media vida con él. Y no es un decir…es literal: un 50% de mis años compartiendo existencia a su lado. Y no os diré que ha sido un camino de rosas. No fueron fáciles los inicios: apenas llevábamos unos meses de relación y estrenando una locura de independencia (Aritz becario, yo estudiando aún…) cuando recibimos la noticia de un embarazo sorpresa (...) Ahora con perspectiva veo el riesgo tan grande que asumimos! Jóvenes e inmaduros, pero a fin de cuentas: sobradamente enamorados. No, no cambiaria nada…".