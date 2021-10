10 de 10

Este 13 de octubre fue el cumpleaños de la hija de Antonio David Flores, y la ganadora de 'Supervivientes 2021' no dudó en felicitarla: "Hoy cumple mi rubia 25 añitos quien lo diría... No suelo felicitarte nunca públicamente pero esta vez me apetecía... Decirte que te has convertido en una gran mujer estoy tan orgullosa de tu personalidad, de tu saber estar, de tu dulzura, del corazón tan grande que tienes, de como cuidas a tu familia y amigos y como estas pendiente de todos nosotros. Solo decirte que eres muy grande pero que muy grande. Te quiere tu siempre OA".