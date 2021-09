1 de 10

La cantante ha narrado en sus redes una peculiar anécdota que ha sufrido este lunes a última hora en un parque. La colombiana se llevó un gran susto porque tuvo que enfrentarse a dos jabalíes: "Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque, me han atacado y me han reventado todo, y se iban llevando mi bolso hacia el bosque con mi teléfono y al final me han dejado todo...". Tal y como ha contado, su hijo mayor estaba delante y le ha pedido que lo cuente todo ante sus seguidores: "Milan, di la verdad, cómo tu mamá se ha enfrentado a los jabalíes".