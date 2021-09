1 de 10

Patricia Santamarina, madre de la joven azafata de 'El precio justo', ha compartido esta imagen para felicitar a su hija por su cumpleaños y desvela cómo se refiere a ella: "Feliz cumpleaños, princess!!! Te quiero", escribe la abogada y productora. Carlos Sobera, pese a no ser su padre biológico -pues Arianna es fruto de la relación de su madre con Rody Aragón-, la siente como suya, pero no ha querido felicitarla públicamente, aunque no hay duda de que lo habrá hecho por privado.