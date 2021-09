4 de 10

La presentadora ha compartido varias imágenes en Instagram en las que muestra el cambio de su figura a lo largo de los años, y ha hecho una importante reflexión: "Si algo he aprendido en mis casi 20 años detrás y delante de las cámaras… es que tod@s buscamos ser validados. Aquí hay una sucesión de imágenes googleadas por mí sobre mí misma... lo que busco ilustrar es que todos 'mis cuerpos', todas mis versiones SON VÁLIDAS, y no porque nadie me lo diga…de hecho suele ser lo contrario, es porque YO me doy a mi misma LA VALIDACIÓN".