La discreta vida de Jordi Rebellón: así era en la intimidad el hombre "cariñoso" querido por todos

Triste pérdida para el mundo de la televisión y de la cultura. Jordi Rebellón, conocido por su papel como doctor Vilches en Hospital Central, falleció este martes 7 de septiembre a los 64 años de edad como consecuencia de un ictus.

El actor, al que le dieron el apodo de 'el George Clooney español', fue aclamado en nuestro país por su gran éxito en la mencionada serie y por otras tantas participaciones -también en cine y teatro- que le hicieron ganarse el cariño de la audiencia. Cuéntame, Médico de Familia, Amar es para siempre o Mercado Central son algunas de las series que quedan en el recuerdo de todos aquellos que fueron testigos de su trayectoria.

Jordi Rebellón en la presentación de la 13 temporada de 'Hospital Central'. Gtres

Su vida privada, sin embargo, no fue tan seguida en los medios de comunicación. A pesar de su reconocimiento en la pequeña y gran pantalla, Jordi Rebellón supo mantener su intimidad alejada del foco mediático. El actor no tuvo hijos y, aunque poco trascendió de su vida sentimental, se sabía estaba soltero, estado civil que, según comentó él mismo durante una conversación con Diez Minutos, no le generaba incomodidad. "No, no me pesa nada. Si vivo solo es porque prefiero vivir solo antes que mal acompañado. A vivir solo se aprende, como a tantas otras cosas, aunque, lógicamente, hay días que se te cae la casa encima, pero a mí me compensa esta situación", dijo en 2013. Aun así, tres años después, la misma revista lo fotografió con una joven con la que compartió besos y abrazos en una terraza de Madrid.

Sobre quienes sí habló públicamente fue de sus padres, por los que sentía una gran admiración. A su progenitor, de hecho, rindió un sentido homenaje con la presentación de su primera novela, Yo quise ser Superman. "La cubierta del libro son dibujos de cuando mi padre dibujaba y hay homenajes a gente que quiero, sobre todo a mi padre. La historia no va de él, pero me ha inspirado en que el mundo puede cambiar y yo creo que si todos quisiéramos el mundo cambiaría", comentó en conversaciones por la prensa.

El actor Jordi Rebellón muere a los 64 años

Este año, también dedicó públicamente unas emotivas palabras a su madre, quien falleció el pasado mes marzo en el Hospital San Rafel en Barcelona."Mami, estés donde estés, hoy es tu día. Muchas felicidades en nombre de tus hijos, nietos, bisnietos y de todos los que te seguimos queriendo y echando de menos", escribió Jordi Rebellón el pasado 2 de mayo, Día de la Madre, en su perfil de Instagram, red social en la que se mantuvo muy activo hasta el fin de sus días.

Fue hace apenas cinco días cuando el actor colgó lo que sería su última publicación en Instagram. "Totalmente recomendable Dribbling en el teatro Marquina. Acudimos a ver al maestro Nacho Fresneda todos los compañeros", escribió junto a una bonita instantánea en la que posaba junto a sus compañeros de Hospital Central. Entre ellos, Rober Drago (49), Carles Francino (63), Jesús Olmedo (47) y Bárbara Muñoz (37).

Quienes lo conocieron han asegurado a JALEOS que, además de ser un excelente actor, Jordi Rebellón destacaba por su forma de ser. El entorno del actor ha comentado a este periódico que "era muy buena persona, cariñoso y atento con los suyos".

Las muestras de cariño no han tardado en llegar tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento, ya que era un hombre muy querido por todos. Algunos de los personajes conocidos que han reaccionado a su muerte en redes sociales son Itziar Castro (44), Lolita (63) o Luis Merlo (55).

