Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis se encuentran inmersas en lo que será una secuela de la serie 'Sexo en Nueva York'. Los 10 capítulos, que están bautizados bajo el título de 'And just like that...' contarán la vida de sus protagonistas diez años después de su última película. Con la ausencia de Kim Cattral, la siempre explosiva Samantha, parece que desde la producción y el guion de la serie han encontrado sustituta. Ella es Nicole Ari Parker, quien en el 'reboot' podría hacer las veces de la citada publicista, aunque para los fanáticos de verdad, Samantha Jones sea, sencillamente, irreemplazable.