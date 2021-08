María Casado presenta a su pareja, Martina: lo que ha supuesto este gran paso y cómo se fraguó su relación

En diciembre de 2020, durante una entrevista con JALEOS, María Casado (43 años) respondió de la misma forma que lo había hecho tiempo atrás al ser preguntada por el estado de su corazón: "La familia bien, gracias". Una respuesta, siempre envuelta en carcajadas y amabilidad, que daba por finiquitada cualquier otra curiosidad, por parte del periodista, en lo que se refiere a su parcela más personal e íntima. María Casado siempre ha sabido poner el límite, dividir y diferenciar su vida profesional de la de puertas para adentro.

Sin embargo, en los últimos días Casado dio la sorpresa cuando nadie se lo esperaba. Presentó la gala Starlite en Marbella junto a su amigo y socio Antonio Banderas (60). Hasta ahí, todo previsible y esperado. Lo que ninguno de los presentes esperaba es que María se presentase en el photocall del evento acompañada de una mujer y tomada de su mano. La presentadora vuelve a estar ilusionada, y esta vez ha querido dejarlo patente e inmortalizado.

María Casado y Martina posando en la gala Starlite. Redes Sociales

La mujer que le ha devuelto la ilusión a Casado se llama Martina y, según se desliza a este medio, ha supuesto toda una revolución y "liberación" para María. Están muy enamoradas y llevan seis meses de relación desde que las presentó una amiga en común. Ese paso al frente en Starlite no solo significó una presentación al uso, no. Para Casado "fue muy importante, mucho más de lo que la gente se piensa". Así lo aseveran personas de su entorno que la conocen bien, como el periodista Jesús Manuel Ruiz, quien sostiene: "Ella siempre ha sido una persona celosa de su intimidad, pero siempre estableció el límite". Y añade: "Uno da ese paso cuando uno lo decide, no cuando lo deciden los demás. En eso consiste la libertad de cada uno". Otra fuente hace ver lo que sigue: "Pese a ese recelo, ella siempre vivió con normalidad, nunca se ha ocultado. Hay una diferencia grande entre vocearlo y vivir tu vida con tranquilidad. Si no presentó a nadie antes es porque no le dio la importancia a la relación o la seriedad en el momento".

Cuenta una amiga de TVE -de su etapa en La Mañana- que ir de la mano de Martina ha supuesto una gran felicidad: "Se ha dado cuenta de que no se puede luchar contra el devenir y que hay que darle normalidad a la vida. Hacer lo que te apetezca en cada instante y no renunciar a nada". En esto ha tenido mucho que ver Martina y Málaga. A Casado, Andalucía le ha trastocado la vida, nunca pudo imaginar cuánto: "Le ha cambiado la visión de muchas cosas. Venía de lo que pasó en Madrid -su despido- y no fue fácil". Cuando le dijo sí a Banderas sabía que su carrera iba a cambiar, pero "no era consciente de cuánto lo haría su vida personal".

Martina y María tienen algo muy importante en común: la discreción. Por eso, el domingo no fue fácil para ninguna de las dos. Estaban "atacadas". Cuenta quien bien conoce que "lo de Starlite ha pasado después de que ambas hayan conocido a sus respectivas familias". Ya están integradas en sus núcleos familiares; el paso mediático parecía inevitable.

Casado en una imagen tomada este pasado mes de julio. Gtres

Sobre todo, "para poder vivir y pasear con normalidad y no ser pilladas por una revista y que el revuelo sea mayor". Su entorno, al cabo de la calle desde el minuto uno de esta historia de amor, no puede estar más feliz por María. En Starlite ambas no se separaron más allá de lo estrictamente necesario y María presentó a Martina con absoluta naturalidad. Ambas se dejan llevar y viven el momento. De momento, la decisión que han tomado ha sido vivir juntas en la casa que tiene Casado en el centro de Málaga.

Hace unas semanas, este medio entrevistó a Casado, quien aseguró que la ciudad de Málaga la ha hechizado: "Esta tierra ya no hay quien me la despegue. Vivimos en un eterno verano todo el año es maravilloso vivir aquí". Meses antes, también en charla con JALEOS, desvelaba lo que extraña Madrid: "Echo de menos a mi gente y a los buenos amigos, pero, como los marineros, uno va dejando un amor en cada puerto. Aunque te vas alejando, sigues manteniendo contacto. El día a día es verdad que lo pierdes. Pero iré a Madrid en cuanto se pueda, porque ahora es complicado".

Y remataba: "Estoy rodeada de buenos malagueños y malagueñas para el poco rato que tengo de salir a cenar o a comer. Me están enseñando rinconcitos que no me puedo perder de Málaga. Tampoco me pierdo ninguna mañana ir a correr por el paseo marítimo".

¿Quién es Martina?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de M A R T I N A (@martinaxmusica)

Martina es cantante y fotógrafa. Natural de Tarragona, Barcelona, a los 11 años puso rumbo a Sevilla, donde estuvo viviendo gran parte de su juventud hasta después de cumplir los 20 años. Después decidió salir fuera de España para recorrerse Europa. Eso sí, sus raíces las lleva bien a gala, e incluso les dedicó una canción: Tarragona jo t'estimo molt. Aunque no es tan conocida como María Casado tiene más de 2.000 seguidores en su cuenta de Instagram y su proyecto musical se llama Red California.

Es una gran fan de los sonidos latinos y de cantantes como el colombiano Camilo (27) y su esposa, Evaluna Montaner. Martina destaca como cantante. De hecho, ha hecho varios bolos y algunas de sus canciones se pueden encontrar en diferentes plataformas digitales, como Spotify. Además, ha quedado finalista en el certamen de Málaga Crea, cuya gala se celebrará el próximo 21 de agosto. Otra de sus aficiones son los tatuajes.

[Más información: María Casado, sobre su nueva vida en Málaga: "Esta tierra ya no hay quien me la despegue"]

Sigue los temas que te interesan