El drama de María José Cantudo tras el contagio de su familia y su madre de 85 años: así es su actual vida

María José Cantudo (70 años) ha pasado, sin lugar a dudas, una de las peores temporadas de su vida. La emblemática artista ha visto cómo el coronavirus se ha cebado de mala manera con su familia. Muy en concreto, con cuatro de sus miembros, y al mismo tiempo: una de sus hermanas, el marido de esta, su sobrina de ocho años y, aquí puede que lo más doloroso para ella, su madre, Araceli, de 85 años. Todos ellos, contagiados y lejos de ella, pues Cantudo lleva años afincada en Madrid.

"Imagínate, y todos vacunados -salvo la pequeña- y confiados y, de repente, este susto en cadena", asegura al otro lado una amiga de toda la vida de María José, además de compañera de profesión. Afortunadamente, todo está superado. Hace tiempo que Cantudo optó por no aparecer en los papeles ni en la televisión, salvo en contadas y especiales ocasiones. María José ha pasado, pues, los peores días de su vida. Con arrepentimiento por no poder ir a ver a los suyos, ni tampoco con la libertad para recibir en casa.

Cantudo en una imagen de archivo. Gtres

Se explica que el positivo en Covid-19 que más miedo le dio fue el de su madre, delicada de salud -padece alzhéimer- y de avanzada edad. Su familia se aisló convenientemente en Andújar, Jaén, la residencia natal de Cantudo. Ella, desde su casa de Madrid, "pegada al teléfono y con la preocupación en el cuerpo". La artista vive con el miedo de salir, contagiarse y no poder descontar los días para viajar a Andalucía y ver a los suyos. En esa línea, se confirma que María José está ya vacunada, pero prefiere ser prudente y quedarse en casa. Salir lo justo. Tampoco recibe en casa a amigos y familiares. En este tiempo, se hace constar, el teléfono está siendo su conexión con el mundo. Hace tiempo que Cantudo fue apartándose de la primera línea mediática y televisiva. De este modo, solo dice sí a "llamadas de amigos y de gente querida". Eso sí, la persona con la que se contacta deja claro que esto no significa que Cantudo se haya retirado o jubilado: "Ella es artista y si le surge algún tema de teatro interesante te digo que lo hace, pero cuando pase todo esto".

De aquella época de desfiles por programas de corte rosa, cerrojazo: "María José aprendió de todo eso y no lo repetirá". Una de las peores cosas que lleva María José en estos tiempos de pandemia, cuenta quien lo sabe bien, es no poder recibir en casa con tanta frecuencia y desenvoltura como lo hacía antes: "Ella, te digo, es una de las mejores anfitrionas que yo he conocido en mi vida. Disfruta como pocas recibiendo en casa". Su vida actual, más allá de la pandemia de coronavirus, "es muy tranquila. Ella sigue siendo una apasionada de las antigüedades". Ella misma se ha jactado en más de una ocasión de tener "buen ojo" para elegir las piezas que, a su juicio, contienen más valor.

La artista en 2016 durante una exhibición llamada 'María José Cantudo, vestidos de arte'. Gtres

También ha hecho cursos de restauradora, bordadora y pintora años atrás. No deja de formarse, su interés no se agota. "Su casa de Madrid y la de Navacerrada están llenas de grandes obras, de todo lo que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Siempre dice que ese es su verdadero patrimonio. Y es verdad, porque ella en el día a día no es alguien que derroche en exceso". Entre sus valiosas piezas y toda su prolífica carrera, Cantudo "vive con una gran y merecida seguridad económica".

Los hombres de su vida y su hijo

María José Cantudo siempre soñó con estudiar Bellas Artes, pues esa ha sido su gran pasión desde que era muy jovencita y, como ella misma ha narrado en algunas ocasiones, en cuanto tenía oportunidad se metía a ver una exposición en el Museo del Prado. A nivel sentimental, Cantudo está sola y feliz, como desveló en una entrevista hace un tiempo: "Estoy encantada, no echo de menos nada. Lo único que hago es pensar en las tres personas que han sido importantes en mi vida. Y lo pienso como algo bonito que pasó, pero no quiero revivir ninguna de esas experiencias. Tenía el listón muy alto con mi padre, que era un hombre maravilloso".

Cantudo el día de la boda de su hijo Manolo. Redes Sociales

Así desvelaba los hombres de su vida a la periodista Paloma Barrientos hace un tiempo: "Mi marido (Manuel Otero), Pedro Ruiz, Enrique Cornejo y uno que nunca he contado y que fue el gran amor de mi vida". Eso sí, si existe un hombre del que Cantudo está orgullosa a más no poder ese es su hijo. Manolo es un excelente abogado -está opositando para ser abogado del Estado-, fruto de su matrimonio con el recordado cantante y actor Manolo Otero. Manolo contrajo matrimonio en septiembre de 2020 con su novia desde hace algún tiempo, Maribel Sánchez Román, en una preciosa ceremonia que tuvo lugar en la basílica de San Lorenzo del Escorial. En 1973, María José Cantudo se casó con Manuel Otero, pero el matrimonio se rompió en 1978, después del nacimiento de su hijo Manuel. "He tenido la suerte de que mis padres me han ayudado a cuidar a mi hijo. Cuando yo tenía que viajar él se iba a Andújar (Jaén) con los abuelos. A mi hijo lo he sacado adelante en todos los sentidos", recordaba la actriz.

[Más información: Laura Escanes, Risto Mejide y su hija Roma, positivos en Covid-19]

Sigue los temas que te interesan