9 de 10

"Me canso de las luces, de la gente de mentira. De sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla. Y si vas a ir de digno peínate, pero por dentro. Ponte guapo pa' ti mismo... no engañes si no es cierto", escribe la ex reportera. Sin duda, unas palabras muy reveladoras que demuestran lo que piensa.