La periodista ha enseñado a sus seguidores la raíz blanca de su cabello, al tiempo que llega a esta conclusión: "Viendo esta foto y cómo tengo la raíz (ampliad para ver bien) me acabo de dar cuenta de que si no me tiñera el pelo tendría la mitad de la cabeza de canas. Pero no me atrevo a dejármelo sin color. ¿Alguna/o de vosotras/os ha probado la experiencia?". Los que la siguen le han respondido. Entre ellas, Espido Freire: "A mí, al borde de los 47, aún no me han salido. Pero cuando eso ocurra no tengo mucha intención de teñirme. Creo que estarías preciosa". También Bibiana Fernández: "Tendrías que tener más mujer, con eso no te da para mucho".