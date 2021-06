7 de 10

Desde un baño en Andalucía, tal y como ella lo ha explicado, la presentadora ha compartido su felicidad. "Gracias por la respuesta de ayer. Gracias de verdad. Estrenamos El verano de tu vida en Cana Sur, y nos hace feliz saber que os gustó tanto. Cada aventura nueva en la tele es apasionante porque empiezas de cero. No dar nada por hecho te hace crecer y esta mañana estábamos todos los del equipo muertos de nervios, por qué no reconocerlo. Hoy toca seguir y no parase demasiado en la celebración", ha escrito.