1 de 10

La colaboradora de El Hormiguero dio inicio al verano con este impresionante posado en bikini que ha dado que hablar por la descripción con la que la televisiva acompañó la imagen: "Este verano creo que me voy a quedar sin el mar en el cuerpo y sin este cuerpo en el mar". Sus palabras fueron malinterpretadas por varios de sus seguidores, quienes intuyeron que no está conforme con su figura y la tildaron, incluso, de alentar a la obsesión. Sin embargo, no es así y ella misma lo aclaró varias horas más tarde, explicando, además, que la foto data de 2008 o 2009. "He añadido el comentario de que este año me voy a quedar sin playa por trabajo (ni tan mal) y que además no me ha dado tiempo de hacer 'operación bikini'. Porque sí, todos los años la hago, como la mayoría… Claro que se pueden tener kilos de más, claro que hay que estar a gusto con uno mismo, claro que estoy contenta con mi cuerpo… Pero eso no quita que queramos estar mejor", escribió.