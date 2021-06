La sorpresa de Julia Otero en medio de su lucha contra el cáncer: vuelve a presentar su programa por un día

Este lunes 21 de junio los oyentes del programa radiofónico de Onda Cero, Julia en la Onda, se han llevado una grata sorpresa cuando, puntuales en su cita con el espacio, se han encontrado con una voz conocida y amiga, la de Julia Otero (61 años). La presentadora titular del emblemático programa hasta su adiós temporal el pasado mes de febrero para luchar contra el cáncer que le diagnosticaron.

Otero, que se despidió temporalmente de su audiencia el pasado 22 de febrero con un emotivo discurso, ha vuelto a coger las riendas de su programa este lunes. Lo ha hecho de forma totalmente sorpresiva y el motivo de su regreso por un día se ha debido a una urgencia familiar de su sustituta actual, la periodista Carmen Juan. Así pues, con motivo de este contratiempo personal Julia Otero ha protagonizado una emotiva reaparición ante su querido público.

De este modo, Julia ha comenzado el programa asegurando que "quería dar una sorpresa a los oyentes", y se presentaba como "la sustituta de Carmen Juan", ya que, según Julia, "la comandante jefe actual ha tenido una urgencia familiar" y ella acude a la cita como "suplente ocasional".

Pese a este día tan especial para Otero, en el que ha vuelto a palpar el cariño de su público y la normalidad en medio de su titánica batalla contra la enfermedad, lo cierto es que no es la primera vez que la profesional visita su 'segunda casa', Onda Cero. El día de su cumpleaños, Julia Otero apareció por sorpresa en su programa y contaba que su tratamiento "estaba yendo muy bien". Más allá de su labor meramente informativa, Julia ha asegurado este lunes que "la radio me hace mucha compañía ahora que era oyente".

La directora también se ha calificado de "privilegiada", teniendo en cuenta que "la terapia contra la enfermedad le está yendo muy bien, a diferencia de a otras personas que no cuentan con la misma suerte". Además, ha señalado: "Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar los sentimientos y me importa un pimiento mostrar vulnerabilidad". Tras esto, ha citado el verso de Borges: "Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo", pero lo rectifica en su caso particular: "Para mí, estar o no estar en la radio es la medida de mi tiempo". Y ha remachado una de sus mañanas más especiales: "Hoy, el calendario y la casualidad se han confabulado para regalarme cuatro horas de radio". Retirada temporalmente de la radio, Julia Otero lleva una vida tranquila y familiar más allá de su tratamiento oncológico.

En los últimos días, la periodista ha sido noticia tras recibir la vacuna contra la Covid-19. Así lo anunció ella misma en su cuenta de Instagram: "En Cataluña esta es la semana de los pacientes oncológicos en tratamiento y los trasplantados. Es la Comunidad pionera en hacerlo". Un mensaje que reivindica la necesidad de prestar atención a las personas con diagnósticos tan graves como el cáncer. Fue la primera vez que se mostraba públicamente desde que diera la noticia de su cáncer.

Así anunció su cáncer

El 22 de febrero Julia Otero se armó de valor para aclarar el motivo por el que había estado una semana ausente de su puesto de trabajo. Anunció que padece cáncer y que comenzaba su lucha más dura y personal. "El martes pasado en un control rutinario, de esos que todos tenemos que hacernos, llegó la sorpresa. En un rinconcito aparecieron células egoístas, como las llama el doctor López Otín", aseguró, para añadir: "La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días. No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre". La periodista anunció, además, que se alejaba temporalmente de la radio debido a que iba a someterse a un tratamiento de quimio y radioterapia. Eso sí, ya advirtió entonces que visitaría el programa: "Entre quimio y quimio me daré una vuelta por la radio".

En aquellos días, quiso agradecer tantas muestras de cariño: "No es fácil encontrar palabras que expresen la gratitud que siento ante todo el afecto que he recibido estas semanas. Personas públicas, anónimas, oyentes, amigos, colegas... Gracias a todos por empujar. Todo va bien".

Mientras llega ese regreso definitivo -y la superación de la enfermedad-, en casa tiene dos cuidadores de excepción. Por un lado, su pareja, Josep Martínez. Este es jefe de servicio de Urgencias Domiciliarias en el Hospital de Barcelona y miembro del Consejo de Administración de Assistència Sanitària. Por otro, su hija Candela (23), licenciada en Medicina en la Universidad Internacional de Catalunya de Barcelona, en 2019.

