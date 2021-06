Pepa Gea, la discreta pareja de Carlos Herrera: hablamos con su entorno sobre los 'secretos' de su relación

Carlos Herrera (63 años) es un hombre afortunado tanto en el ámbito profesional como personal. Hace unos días, EL ESPAÑOL informaba de que durante sus vacaciones de verano el presentador delegará, en parte, su exitoso espacio radiofónico, Herrera en COPE, en su hijo Alberto Herrera (29), y tampoco en el terreno personal Carlos puede quejarse. La vida le sonríe.

Desde su separación de Mariló Montero (55), matrimonio que duró 20 años y fruto del cual nacieron sus dos hijos, Alberto y Rocío Crusset (26), la discreción ha sido la máxima de Herrera. En estos diez años separado, el almeriense ha vivido sus relaciones amorosas en la más estricta intimidad. Una parcela blindada. En realidad, Carlos nunca ha participado directamente de la prensa del corazón. No obstante, en julio de 2019 unas imágenes del comunicador con una periodista llamada Pepa Gea descubrían su nueva relación sentimental. En las próximas semanas, Carlos y Pepa celebrarán, a la luz de la fecha de oficialización mediática, dos años de discreto amor.

Carlos Herrera y su pareja Pepa Gea en una imagen tomada en agosto de 2020 en el Puerto de Santa María. Gtres

Con este motivo, JALEOS ha intentado conocer más detalles de esta relación, así como del perfil de la mujer con la que Carlos ha recuperado la ilusión. Según las dos fuentes a las que ha consultado este medio, marcadas por la prudencia y el cariño hacia ambos, la pareja prefiere vivir su relación como hasta ahora: lejos de los focos y sin "pregonarla". Sin cruzar esa línea sin retorno.

Son dos adultos que vienen de respectivas separaciones, y también con hijos. Ellos viven su relación con normalidad, informa a este medio alguien cercano a la pareja, quien apostilla: "Carlos es un hombre reservado para sus cosas, siempre lo ha sido y se le respeta". Así pues, la tranquilidad y la madurez rigen el día a día de esta relación, a caballo entre Madrid y Sevilla.

Tan reservados son que ninguno de los dos hace alarde de amor en sus respectivas redes sociales. En otro orden de cosas, se desliza a este medio que Pepa ha sido uno de los apoyos más importantes de Carlos cuando a finales de enero falleció su madre, Blanca Crusset, el mismo apellido que hoy luce, orgullosa, su nieta Rocío. Ahora bien, ¿quién y cómo es Pepa Gea? Periodista de profesión, Gea lleva casi tres décadas vinculada a la emisora de Atresmedia, Onda Cero. Antes pasó por COPE y La Ser.

Pepa Gea junto a Carlos Herrera en agosto de 2020. Gtres

En la actualidad, es la subdirectora y presentadora del programa Madrid en la onda, además de profesora en la Universidad Camilo José Cela. Por si esto fuera poco, Pepa es experta en antiaging, wellness y bienestar, y se formó en Nutrición y Dietética. También ha hecho sus pinitos como actriz de doblaje y locución. En sus redes sociales se define como "una apasionada de la comunicación y las relaciones sociales". Y no miente: cuenta a este periódico una compañera de profesión que la conoce de años que es una mujer "muy competente, seria y rigurosa". Sobre su pasión por el bienestar y la nutrición, Pepa da buena cuenta en su propia página web, Medice Pepa. Así describe Gea su objetivo: "Cuidarse por dentro es el primer objetivo, que ese cuidado se note por fuera, el segundo".

Y añade, a modo de biografía: "Quizás porque me tocó un estómago delicadito y unos nervios rumberos, lo cierto es que siempre ha estado presente en mi vida el deporte y la alimentación sana. Aunque lo que hizo que se convirtiera en mi estilo de vida fue cuando descubrí la Medicina Estética, la buena Medicina Estética, esa previene y no entiende un cuerpo bello por fuera si no está sano por dentro. Así que me dediqué a estudiar el envejecimiento y todo lo que le envuelve y a formarme".

El duro golpe de Carlos Herrera

En medio de su éxito profesional, y de su buen momento personal y sentimental, a finales de enero Carlos Herrera perdía a su madre. Blanca Crusset, a quien todo el mundo en su círculo cercano llamaba cariñosamente doña Blanca, estaba muy unida a su hijo. Ambos sentían admiración mutua por el otro y así lo ha manifestado el propio comunicador radiofónico en un sinfín de ocasiones. En 2016 declaró lo siguiente: "Yo soy lo que soy gracias a mi madre".

Carlos Herrera y Blanca Crusset en las redes sociales del periodista.

El 24 de diciembre de 2020, día de Nochebuena, Carlos Herrera publicaba la última foto junto a su progenitora en su cuenta de Instagram. Alegres, celebrando esta Navidad tan atípica y con una copa en la mano, miraban a cámara y Herrera dejaba un mensaje de felicitaciones con guiño a doña Blanca. "Tres benjamines finalmente se ha cargado doña Blanca. No me deja subir la foto con gorro de Papá Noel. Lo siento. Feliz Navidad", escribía al almeriense.

Blanca quedó viuda muy joven. El padre de Carlos Herrera murió victima de un cáncer de hígado cuando él tenía tan sólo 11 años de edad. El fallecimiento del cabeza de familia provocó que Blanca adquiriera un rol importante en el clan familiar. Así lo desveló el propio periodista en una entrevista en Telemadrid hace unos cinco años. "Fuimos una familia muy unida y mi tío Alberto ejerció como figura paternal. Fue una persona muy importante para mí. De hecho, mi hijo se llama así por él", declaro.

Cabe recordar que Blanca apareció hace un par de años en el programa Ya es mediodía de Telecinco. A través de una videollamada en conexión directa con Sonsoles Ónega (43), la madre de Carlos Herrera intervino aprovechando el momento en el que la presentadora felicitaba al periodista radiofónico tras la primera oleada del EGM -Estudio General de Medios-radiofónico en 2019. En aquel momento, Carlos con su programa en cadena Cope consiguió ganar más de medio millón de oyentes desde su incorporación.

Blanca Crusset no solo ha intervenido en Telecinco, sino también en la emisora donde su hijo consta como presentador estrella. En una llamada de teléfono a la radio, la madre de Carlos afirmó: "Carlos, hijo mío, te he mandado un mensajito a las ocho de la mañana, fíjate bien que lo tienes en el teléfono. Quiero felicitarte. He sido testigo de que has trabajado mucho. Estoy muy contenta y tengo un niño muy gracioso".

