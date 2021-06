Zayra Gutiérrez emprenderá acciones legales para proteger la imagen de su pareja: su última polémica

Zayra Gutiérrez de Benito (20 años), la hija de Guti (44) y Arantxa de Benito (50), ha vuelto a ser protagonista de los medios de comunicación y del programa Sálvame. Si bien pudiera parecer que desde que se trasladó a Londres a vivir con su pareja sentimental, Miki Mejías, el escándalo, y sus fiestas presuntamente ilegales en plena pandemia, quedaron atrás, su vida retorna a la primera plana mediática. Y en esta ocasión, también con controversia. Al espacio vespertino de Mediaset han llegado varios testimonios que dibujan un perfil del novio de Zayra cuanto menos poco favorable.

Celoso y controlador parecen ser los dos adjetivos que definirían, siempre según estas fuentes, al yerno de Arantxa de Benito. En Sálvame, voces como la de Paz Padilla (51) y Belén Esteban (47) le han aconsejado a Zayra que ande con cuidado. Incluso, se deslizó que Miki Mejías lo único a lo que aspiraría en su vida sería a vivir de su pareja, y de los pingües beneficios de los apellidos de esta. Tras estas informaciones, Zayra estalló en defensa de su pareja y JALEOS conoce nuevos detalles y hasta qué punto ha afectado este nuevo tsunami. La joven está al límite, no puede más con tanta habladuría.

Quiere frenarlo y se está instruyendo. A través de una fuente cercana a la joven, se apunta a que "no va a pasar ni una, ahora sí que no. Cuando se metían con ella le daba más o menos lo mismo, pero Miki es un tipo anónimo y debe vivir así. Nadie es quien para meterse en su vida". Pondrá todo en manos de un abogado, que mire y supervise todo lo que se ha hecho y lo que se va a decir. Zayra tiene cristalino que nadie "va a cargarse su relación con gilipolleces dichas por las mismas personas de siempre". La hija de Guti sabe quién estaría detrás de esta campaña de desprestigio: una expareja de Miki.

Arancha de Benito opina sobre el novio de su hija Zayra

Esta persona querría destruir la relación, minarla con informaciones falsas y tendenciosas. "Desde el minuto uno se ha intentado eso, cuando lo único que hacen Miki y Zayra es vivir su vida en Londres, labrarse un futuro y no meterse con nadie". De momento, se apostilla que no se irá "directamente contra el programa de Telecinco, sino en contra de los testimonios". Por otro lado, en Sálvame se aseveró que existe una honda preocupación "en una parte" de la familia de la joven. Un extremo que este medio no ha podido confirmar: "Ya te digo yo que eso no es así. Arantxa está encantada con Miki y el padre solo quiere que su hija sea feliz. Además, no ve este tipo de programas ni esas cosas". Se termina reflexionando: "Habrá preocupación si ella la expresa, pero no es el caso".

Miki y Zayra, flechazo y Londres

Según contaba a este medio hace un tiempo una buena amiga de la hija de Guti, Miki le ha hecho muy bien a Zayra, "la frena" y la calma. Se compenetran, pues, a la perfección. Gracias a este joven, nacido en 1995 y al que llama en la intimidad "bichito", Zayra ha encontrado el sosiego y la serenidad que necesitaba su vida tras unos meses convulsos y controvertidos, en los que se vio envuelta en escándalos y fiestas ilegales por la pandemia. Ahora, todo es distinto. Tanto, que la pareja se instaló en Londres. Miki Mejías lleva años viviendo y trabajando en Londres, en un pub. Cuenta quien lo conoce que él "tiene su vida allí y su trabajo fijo".

Zayra Gutiérrez y Miki en una imagen de sus redes sociales.

Lleva instalado en la capital de Inglaterra cerca de dos años y solo visita España de vacaciones. Arantxa no puede estar más contenta: "Su madre está encantada con Miki, sabe lo importante que es para Zay". En Londres, Zayra está estudiando el Advanced. "Yo creía que me había enamorado antes, pero estaba muy confundida. He aprendido a saber lo que es amar cuando estoy a tu lado, esos nervios antes de verte, cuando te quedas dormido a mi lado y me haces cosquillas... Lo eres todo, mi vida, y lo más importante, no te cambiaría por nada de este jodido mundo. Tú y yo siempre".

Por su parte, Miki también se ha mostrado arrobado y entregado en sus redes para con Zayra: "Ojalá seguir viéndote sonreír como lo haces cada día. No puedo estar más feliz de tenerte a mi lado, después de cuatro años perdiendo el tiempo por fin te tengo conmigo para siempre". Zayra es otra, así se confiaba hace unos días a este medio: "Parece otra persona desde que sale con Miki. Ha cambiado bastante. Zayra ha pasado una época mala, en la que no se juntó con los chicos que debía".

