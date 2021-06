3 de 10

El escritor ha tenido una cita muy especial en casa: "La madre por allí, los hermanos por allá y yo me he venido a cenar con esta chica tan guapa... ¿¿¿A que os morís de envidia???", ha contado en sus redes mientras posa con su hija pequeña. La madre de la pequeña, Nuria Roca, no ha podido evitar contestar a la publicación: "¡Os amo!".