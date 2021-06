Ester Expósito y Alejandro Speitzer ponen fin a su relación: su 'triste' reencuentro en Milán

Ester Expósito (21 años) es la española más seguida en Instagram y su éxito se extiende a su faceta profesional, pues tiene la agenda repleta de compromisos tanto en el cine, las series como en el mundo de la moda y de la belleza. Sin embargo, en el terreno más personal la actriz ha sufrido un revés inesperado.

Según informa ¡HOLA!, la madrileña y el actor Alejandro Speitzer (26) han roto su relación. Ambos se conocieron hace dos años rodando la serie Alguien tiene que morir y a finales de 2019 confirmaban su noviazgo acudiendo juntos a su primer evento y también dejándose ver cariñosos y cómplices en sus redes sociales.

Ester Expósito y Alejandro Speitzer, en una imagen de sus redes sociales. RRSS

La pareja desprendía glamour y simpatía allá donde iba y de hecho, han pisado ambos muchas alfombras rojas en los últimos meses pues son dos de los actores más demandados del momento. Tanto es así, que debido, precisamente, a sus compromisos como estrellas e influencers de moda, esta semana han acudido a un gran evento en Milán. Pero lo han hecho por separado, pues la ruptura ya era efectiva.

A pesar de haber decidido finalizar su relación, y tal y como cuenta el citado portal del corazón, los asistentes al evento en la ciudad italiana aseguran que Ester y Alejandro se saludaron cariñosamente al verse y, según narran, el ambiente entre ellos se llenó por un instante de absoluta tristeza, por, quizá, recordar todo lo bueno que han vivido juntos.

Sin embargo, ni llegaron juntos, ni pasaron la velada uno al lado del otro ni se fueron juntos. Estuvieron en todo momento distanciados y de hecho, Expósito pasó la jornada muy unida a Chiara Ferragni (34), la influencer italiana más conocida en todo el mundo.

No obstante, la pareja sigue mantieniendo una buena amistad y no han dejado de seguirse en las redes sociales, además, se dan continuos 'me gusta' el uno al otro; un gesto que demuestra que la ruptura ha sido amistosa.

El imparable éxito de Ester

Desde que interpretó a Carla Rosón en la serie de Netflix Élite -producción en la que aterrizó de rebote-, se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Tanto es así que se ha convertido en la española con más seguidores en Instagram.

La intérprete ha visto crecer de manera exponencial su número de followers durante las tres temporadas de esta serie juvenil, estrenada en 2018. Pero lo que no imaginaba es que un vídeo de apenas unos segundos bailando al ritmo de reggaeton en su casa, la catapultaría a la cúspide de la red social. Allí tiene ya más de 26 millones de seguidores y ese post bailando alcanzó las más de 90 millones de reproducciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ester 🌙 (@ester_exposito)

[Más información: El fenómeno Ester Expósito: la secundaria de Netflix es la Jodie Foster española con sólo 20 años]