José Antonio León desvela los detalles de su boda: "Lo celebraremos con dos cenas y viajaremos a México"

Le ha costado, pero el ibicenco José Antonio León (34) ya es uno de los reporteros más queridos por la audiencia. Su trabajo en Sálvame le ha generado una fama de la que no reniega, a pesar de los riesgos que conlleva. Tampoco le importa mostrar los aspectos más íntimos de su vida junto a su futura mujer, la abogada onubense Rocío Madrid (no confundir con la presentadora y actriz popular gracias a Crónicas Marcianas), con quien se casará eclesiásticamente en Sevilla el próximo 12 de junio.

En el punto álgido de la pandemia orquestó su plan. Decoró su hogar con decenas de flores, en televisión sonaba el tema Photograph de Ed Sheeran y el reportero se arrodillaba con un bonito anillo. Una pedida de mano original con un final feliz. Ahora, JALEOS ha hablado con el reportero ibicenco para que desvele algunos detalles de la que se le avecina.

¿Cómo se encuentra a dos semanas del gran día?

Nervioso y estresado, pero con muchas ganas. Y además con la problemática de que la gente se cree que la boda es de ellos y no piensa en los novios, porque cada uno quiere su protagonismo cuando los protagonistas son los novios (ríe). Así que una advertencia a novios futuros: "haced lo que vosotros queráis sin hacer caso a nadie".

José Antonio León, en las calles de Cádiz. Gtres

¿Habrá banquete?

Lo más complicado ha sido adecuarnos a las normativas Covid porque están cambiando constantemente, por eso decidimos no tener banquete porque no nos fiábamos de la reserva y de que nos dejaran invitar a todos los que queríamos. Así que lo celebraremos con dos cenas. El sábado 5 con amigos y el viernes 11 con toda la familia. Paralelamente se hará una fiesta preboda en el Club San Francisco [propiedad del reportero junto a otros socios] donde se realizarán las pruebas necesarias entre las 9:30 y las 10:30 de la noche para cumplir debidamente con la normativa.

¿Cuántos invitados asistirán?

En estos momentos la capacidad del local, según las restricciones, es del 75%. Por lo que acudirán 150 personas.

Se viven momentos atípicos, ¿habrá tarta?

Para todos los invitados habrá una tarta que simulará la de una película. Para Rocío y para mí tendremos otra para nosotros en la habitación del Alfonso XIII.

¿Qué compañeros de Sálvame acudirán?

Paz Padilla (51) y su hija Anna (24), que también estarán en la cena familiar; Alberto, el director del programa, con su mujer Cristina; y mi compañero Kike Calleja (39). Entre los famosos acudirán Gloria Camila (25) y Antonio Tejado, que son con los que tengo más que una relación laboral.

José Antonio León junto a Kike Calleja, uno de los invitados a su boda. Gtres

El viaje de novios será en…

México. Vamos a ir improvisando durante 15 o 20 días y si nos queda dinero nos gustaría ir a París para acabar en Disneyland, nuestro sueño (ríe). No hemos puesto lista de bodas porque ya tenemos nuestra casa montada, así aunque nunca me gustó lo de poner una cuenta corriente, una organizadora de bodas me dijo que así facilitas el regalo a los invitados que consideran un privilegio asistir al evento. Por eso, lo más bonito ha sido invertirlo todo en el viaje. Vamos a tope (carcajadas).

¿Qué ha supuesto para usted convertirse en personaje?

Agradezco que la gente se preocupe por mis cosas y que me atiendan bien, pero no me considero como tal. Supongo que en esta época de periodistas mediáticos al final se crea más notoriedad.

En Instagram muestra bastantes facetas románticas en una época en la que esto se podría ver como algo tonto y pasado de moda…

Es que el romanticismo es de bobos y de estar en un estado de atontamiento constante. No puedes controlar los sentimientos, me da lo mismo expresarlo en la calle, en las redes, en familia… Hay que vivirlo, no hay que poner trabas al amor. Hasta he gritado te quiero en un centro comercial. Se quiere o no se quiere. Eso es todo.

José Antonio León en un 'photocall' junto a Gloria Camila, otra de las invitadas a su boda. Gtres

A estas alturas, ¿qué destacaría de Rocío?

La capacidad que tiene de amar, de comprenderme, de sentir y de vivir. Mi Rocío es especial, además de ser la más guapa, porque tiene una gran bondad y sensibilidad. La gente está muy reacia a mostrar sus sentimientos.

¿Harán algo especial en Ibiza?

Aunque nací en la isla, me crié en Pozo Alcón (Jaén) y mi relación con Sevilla es profesional desde hace 20 años, pero a lo mejor nos escapamos una semana en agosto porque mis tíos Belén y Julián están en Playa d’en Bossa.

