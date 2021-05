Tres meses sin noticias de Camilín: el motivo de su 'desaparición' y su nueva vida lejos de los escándalos

Camilo Blanes Ornelas (38 años), más conocido para el gran público como Camilín, lleva tres meses fuera de la circulación mediática y televisiva. Nada se ha sabido de él desde que en febrero saltara la noticia de la desaparición de joyas y objetos privados de su padre. En ese momento, concedió sus últimas declaraciones a los medios y nada más. Parecía entonces que la guerra que él y su madre, Lourdes Ornelas, habían emprendido con los hombres de confianza de Camilo Sesto no tenía visos de acabar, pues los acusaban de aquella desaparición. Ya entonces, Blanes quiso restarle importancia a aquel suceso, alejarse de la polémica.

Ahora bien, ¿en qué punto se encuentra esa batalla? ¿Cómo está Camilo Blanes en la actualidad? ¿Por qué no se sabe de él? Según la información que se desliza a JALEOS, Camilín no sale en los medios "por decisión propia". Esa vida, en realidad, nunca le gustó y ahora más que nunca ha tomado la determinación de "dejar atrás su pasado más polémico", apartarse de todo e iniciar una nueva vida, al lado de los dos pilares que lo han sujetado, protegido y cuidado en estos años, su madre y su pareja, María. Camilo hijo es consciente de que la imagen que se ha proyectado de él "no es nada buena para su futuro musical". Hasta ahí, las motivaciones oficiales que se esgrimen.

Camilo Blanes en una imagen de archivo en 2019. Gtres

Porque eso, la música, es a lo que él quiere dedicarle todo su esfuerzo y superación: a su profesión. Volver a "estar fuerte" para salir al mercado. Explica una buena fuente que Camilín "ha estado bastante tiempo perdido, eso lo sabíamos muchos. El dolor por la muerte de su padre, añadido a lo que él ya traía, fue devastador". Blanes Ornelas estuvo meses, mucho tiempo, atrincherado en su casa, incomunicado del mundo, sin ganas de nada y dejándose llevar por una vida poco adecuada. Su propia madre reconoció que su hijo no estaba bien y que necesitaba ayuda. Que no se dejaba atender. Tiempos oscuros que quedaron atrás. Explican a este medio que el primer rayo de luz que entró en la vida de Camilín fue conocer a su pareja María. Desde que se conocieron, ambos han tenido "sus más y sus menos", han protagonizado sus riñas. No siempre ha sido todo fácil, pero cuentan a este periódico que "María ha sido su salvación más que su novia". Ella, aliada con su suegra, mano a mano, han ido cambiando conductas y costumbres de Camilín. Hoy, el hijo del cantante de Vivir así es morir de amor tiene una vida "sana". "Hace deporte y está muy centrado en sus cosas de música y en los homenajes a su padre", se apunta. Quiere "llevarse bien con todo el mundo".

Tanto es así que ha hecho borrón y cuenta nueva con las guerras y ha dado su visto bueno en todo lo relacionado con su padre. "Ha estado en comunicación con la gente de Alcoy, para lo del museo, y es él quien decide", confía una persona allegada a él. Este medio ha querido saber si en esta nueva imagen del joven tiene algo que ver la última noticia que se ha conocido en las últimas horas: Camilín aún no habría recibido la herencia de su padre porque no confían en su total recuperación. Es más, se ha asegurado que estaría en "bancarrota". ¿Qué hay de cierto en todo esto? "Te puedo asegurar que nada, ni Camilo está en bancarrota ni es verdad que no se fíen de él. Una herencia como la que amasó Camilo Sesto no se puede mover así como así, tiene un proceso y unos trámites y están en ello".

Fiestas y 'depresión'

Como se decía líneas arriba, en la actualidad Camilín vive tranquilo, en Torrelodones, y enamorado de su pareja María. El escándalo parece que se ha apeado de su vida. Hace unos meses se habló de problemas vecinales. Un vecino se quejó de la música alta en la casa y, tras no poder comunicarse, llamó a la Policía, la cual hizo acto de presencia en la casa del joven. "Se quejó un vecino de que había música alta, pero él estaba solo con su novia", fueron las palabras que empleó su madre, Lourdes Ornelas, en Viva la vida, restándole importancia al incidente. Se deslizó a este periódico que aquella no fue la primera vez que Camilo Blanes elevó el volumen de la música en casa, intramuros. Y tampoco fue el primer altercado con un vecino. Al menos, no fue la primera ocasión en la que se le transmitió el malestar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Blanes (@camiloblanesoficial)

Camilo hijo no lo ha pasado nada bien. Lo que antes era una honda preocupación por las 'noches locas' de fiesta por Madrid, hoy la inquietud del entorno del hijo del artista de Alcoy tiene otro grado, y otra connotación. "Camilo vive en el recuerdo perenne de su padre, tiene una especie de depresión", contó a este medio una de las pocas personas que pueden presumir de ser amiga.

Dolencia que también apunta su madre. Nostalgia, añoranza de hijo. No ha superado la muerte de su padre y "son frecuentes" sus bajones anímicos. Se insiste que lo que desde fuera de los muros de casa se puede entender como una gran fiesta donde se presupone la alegría, el jolgorio y los bailes, por dentro la realidad es bien distinta. Camilo hijo "pone, sobre todo, música de su padre".

[Más información: Desaparecen joyas y un ordenador con datos privados de Camilo Sesto y su hijo emprende la guerra]