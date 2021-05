2 de 10

La presentadora ha hecho una rotunda reflexión sobre los valores que quiere inculcarle a su hija: "Creo más en los hechos que en las palabras a pesar de ganarme la vida con ellas. No me digas 'te quiero”' y demuéstramelo. No me digas 'tienes que hacer' y no lo hagas tú. Espero ser consecuente y que mi hija vea siempre que vivo como siento, y que lo que pienso, siento y hago están en consonancia. Hoy no tenía guarde y me la he llevado al gimnasio... me gustaría inculcarle el deporte como parte de la vida".