Norma Duval, que no ha parado de recibir abrazos cargados de condolencias, ha hablado sobre su madre. Asegura la artista que se ha ido tranquila: "He podido disfrutar de ella y estar con ella, pero ya estaba muy delicada los últimos años, sobre todo el último año ya estaba muy delicada. No hemos podido hacer más, hemos hecho todo lo que hemos podido. Toda la familia, todos la han querido. Y las chicas que la han cuidado, todas la han querido, maravillosas, con un cariño enorme".