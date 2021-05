Primeras palabras de Irene Meritxell tras su ruptura con Imanol Arias: "Hace meses que no estamos juntos"

Imanol Arias (65 años) e Irene Meritxell (45) han roto su relación. Tras once años juntos, los últimos tres y medio como matrimonio, han tomado la determinación de seguir caminos separados. Desde hace un tiempo, no conviven y hacen cada uno su vida, aunque es cierto que se guardan un enorme cariño fruto de esa década larga de vivencias conjuntas, y su entorno asegura que no será extraño que se les vea juntos. JALEOS se ha puesto en contacto con la diseñadora, que, de manera escueta, confirma que la separación es un hecho.

A través de un mensaje de WhatsApp, Meritxell responde a este periódico: "Es cierto, hace meses que no estamos juntos. Un saludo y gracias". No quiere entrar en más detalles. Nunca le ha gustado ser noticia por lo que pasa de puertas para adentro de su casa. Pero tampoco oculta lo que es un hecho tras haber saltado la noticia a primera hora de la mañana.

Era la revista Semana quien ofrecía la información este miércoles, 5 de mayo, apoyándose en el testimonio de un amigo de la ya expareja. El mismo al que no le extrañaría que, pasado un tiempo, puedan retomar la historia de amor, como ya ha pasado en ocasiones anteriores. "Ellos se tienen mucho cariño, siempre van a tener una relación especial, y no sería extraño que se les vea juntos, aunque sea como amigos. Tampoco habría que descartar que pudieran reanudar la relación, como ha ocurrido ya en otras ocasiones, pero a día de hoy la realidad es que están separados", son las palabras que recoge la mencionada publicación.

Imanol Arias e Irene Meritxell en una foto del año 2010. Gtres.

Lo cierto es que las sospechas sobre problemas en el matrimonio comenzaron el pasado fin de semana. Imanol acudía a la localidad malagueña de San Pedro de Alcántara para presentar El coronel no tiene quien le escriba, la representación teatral de la obra escrita de Gabriel García Márquez, y lo hacía sin Irene a su lado.

Una historia de altibajos

Los caminos de Imanol y Meritxell se cruzaron por casualidad. Ambos acudieron a un cumpleaños de un amigo en común y el actor no pudo evitar quedar prendado por la sevillana. Esta, no quiso caer rendida a la primera de cambio ante uno de los galanes de la escena española. Así que, cuando al día siguiente recibió la llamada del actor, se hizo la sorprendida. Pero también supo que era el principio de una historia bonita. Aunque a Arias le costó varios mensajes de WhatsApp hasta que ella cedió y le concedió una cita.

La pareja en una imagen de los comienzos de su relación. Gtres.

Poco -o nada- amantes de la prensa rosa y de airear los detalles de su vida íntima, no han podido evitar a lo largo de los años convertirse en protagonistas de titulares. Muchos de ellos, para hablar de todas las veces en las que se han separado para darse un respiro y poder retomar la relación con fuerza. En 2017, incluso, ella se llegó a instalar en Miami, donde aprovechó para afianzar su carrera como fotógrafa. Un año que vivieron como una montaña rusa: en febrero, rompieron; en junio, retomaron la relación; en noviembre, se estaban casando en secreto.

Fue el día 14 de ese mes cuando acudieron a una notaría de Madrid para formalizar la unión con una firma. Ahora, tres años y medio después de aquello, necesitan un respiro. Aún es pronto para saber si definitivo. Como también si el desgaste de los últimos años de Arias, acuciado por los problemas con Hacienda, ha sido un factor determinante para el desgaste de la relación.

