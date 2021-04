3 de 10

Si algo define a Sara Carbonero, entre otras cualidades, es su gran solidaridad. Por eso, no ha dudado en postear lo que sigue: "Hoy necesito tu like. Porque con cada like, publicación compartida o comentario a esta publicación, aliados de @unicef donarán 1 dólar hasta un máximo de 5 millones de dólares a programas de vacunación. Necesito que lo hagas por mí, por ti y por todos, pero sobre todo por las niñas y los niños que en muchos lugares del mundo no reciben las vacunas que necesitan. Ahora más que nunca vemos lo necesarias que son las vacunas. Nos están permitiendo dejar atrás la #COVID19, pero además estas #PequeñasSoluciones salvan entre 2 y 3 millones de niños y niñas cada año. ¿Me ayudas a conseguirlo con tu like?".